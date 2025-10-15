Gleich zweimal in einer Nacht: Täter greifen nach Schlägerei Polizisten an

Leipzig - In der vergangenen Dienstagnacht kam es am Leipziger Hauptbahnhof zu mehreren handgreiflichen Auseinandersetzungen, bei denen die Täter auch die Polizisten angriffen.

Am Leipziger Hauptbahnhof kam es in der Nacht zu Mittwoch zu mehreren Auseinandersetzungen. © Jan Woitas/dpa

Bereits gegen 22.30 Uhr hatten die Beamten an der Osthalle des Leipziger Hauptbahnhofs einen Streit zwischen zwei Männern beobachtet.

"Dabei versuchte einer der beiden dem anderen eine Flasche auf den Kopf zu schlagen. Dieser konnte die Flaschenschläge allerdings abwehren", schilderte Sprecher Jens Damrau.

Als der Täter die Polizisten bemerkte, ergriff er zunächst die Flucht, konnte aber nur kurz darauf nahe der Zentralhaltestelle festgenommen werden.

Wie die Bundespolizei mitteilte, habe sich der 21-jährige Deutsche aggressiv gegen die Festnahme gewehrt, sodass er daraufhin überwältigt und in Handschellen zur Wache gebracht werden musste.

Auf der Dienststelle griff der Mann die Polizisten erneut mit Faustschlägen und Kopfstößen an. Dabei wurde einer der Einsatzkräfte am Kopf verletzt.

Den polizeibekannten Mann erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Widerstand, sowie Beleidigung.