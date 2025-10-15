Gleich zweimal in einer Nacht: Täter greifen nach Schlägerei Polizisten an
Leipzig - In der vergangenen Dienstagnacht kam es am Leipziger Hauptbahnhof zu mehreren handgreiflichen Auseinandersetzungen, bei denen die Täter auch die Polizisten angriffen.
Bereits gegen 22.30 Uhr hatten die Beamten an der Osthalle des Leipziger Hauptbahnhofs einen Streit zwischen zwei Männern beobachtet.
"Dabei versuchte einer der beiden dem anderen eine Flasche auf den Kopf zu schlagen. Dieser konnte die Flaschenschläge allerdings abwehren", schilderte Sprecher Jens Damrau.
Als der Täter die Polizisten bemerkte, ergriff er zunächst die Flucht, konnte aber nur kurz darauf nahe der Zentralhaltestelle festgenommen werden.
Wie die Bundespolizei mitteilte, habe sich der 21-jährige Deutsche aggressiv gegen die Festnahme gewehrt, sodass er daraufhin überwältigt und in Handschellen zur Wache gebracht werden musste.
Auf der Dienststelle griff der Mann die Polizisten erneut mit Faustschlägen und Kopfstößen an. Dabei wurde einer der Einsatzkräfte am Kopf verletzt.
Den polizeibekannten Mann erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Widerstand, sowie Beleidigung.
Vermeintliches Opfer greift Polizisten an
Zu einer ähnlichen Situation kam es erneut gegen 3.30 Uhr im Mittelbau des Hauptbahnhofs. Dort hatte ein 27-jähriger Pole drei Deutsche im Alter von 26, 28 und 31 Jahren mit Glasflaschen beworfen.
Um die Personalien aller Beteiligten sichern und den Tathergang entsprechend aufklären zu können, brachten die Einsatzkräfte sowohl alle Beteiligten auf die Wache. Doch schon beim Betreten fiel auf, dass einer der Männer sich aus dem Staub machen wollte.
"Da noch nicht feststand, ob der Deutsche nicht nur Geschädigter, sondern vielleicht auch Beschuldigter bei der Auseinandersetzung war, verhinderten die Beamten diesen Versuch", so Damrau.
Der 26-Jährige reagierte aggressiv und habe auf die Beamten eingeschlagen. Auch er musste mit Handschellen gesichert werden.
Schon zwei Stunden später kam es zu einem Wiedersehen mit dem 26-Jährigen, als er gegen 5.30 Uhr mit Eisenstangen durch den Hauptbahnhof lief und den Sicherheitsdienst attackierte.
Ein Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte wurde um gefährliche Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und tätlichen Angriff ergänzt.
Der 27-jährige Pole hat sich ausschließlich wegen gefährlicher Körperverletzung zu verantworten.
Titelfoto: Jan Woitas/dpa