Straßenbahnfahren gegen Gutscheine: Vielfahrer in Leipzig bekommen Prämien

Leipzig - Wer in der Messestadt regelmäßig mit Straßenbahn und Bus fährt, kann dafür jetzt belohnt werden. Die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) starten ein Bonusprogramm namens BonusMove.

In der LeipzigMove-App kann man seinen Status einsehen. © Leipziger Gruppe

Für jede Buchung über die LeipzigMove-App können Nutzerinnen und Nutzer jetzt Punkte sammeln. Wie die LVB am Mittwoch mitteilten, gilt das für den ÖPNV, E-Scooter, Nextbikes oder Taxis.

Je nach Punktestand kann man dann entweder die Bronze-, Silber- oder Gold-Stufe erreichen.

Je höher man kommt, desto mehr Freicoupons bekommt man. Die kann Ihr zum Beispiel gegen Freiheiten bei NextBike einlösen oder bei regionalen und nachhaltigen Partnern.

Laut LVB gehören zu den Partnern unter anderem Galeria Leipzig, Höfe am Brühl, LUKAS Bäcker, das Panometer Leipzig oder Taxi 4884. Die Angebote sollen von kleinen Dingen über Rabattaktionen bis hin zu Vorteilen und exklusiven Events reichen.