Besitzer wollte ihn fällen: Leipziger Weihnachtsbaum kommt wieder aus Sachsen

Leipzig - Der Weihnachtsbaum der Stadt Leipzig kommt wieder aus dem Vogtland . Ab dem Montag steht er auf dem Marktplatz und ab nächsten Mittwoch beginnt die Dekoration mit jeweils 300 roten und goldenen Kugeln und rund 3000 LED-Lichtern.

Auch in diesem Jahr stammt der Weihnachtsbaum wieder aus Sachsen. (Archivbild) © Patricia Bartos/dpa

Bei dem Weihnachtsbaum handelt es sich um eine 21 Meter hohe Fichte aus dem Schönecker Ortsteil Kottenheide südlich von Plauen. Die Fichte ist 60 Jahre alt und wiegt mehr als 4,5 Tonnen.

Laut dem Marktamt hatte der Besitzer seinen Baum angeboten, denn wegen Schäden an der Wurzel hätte der Baum aus Sicherheits- und Altersgründen sowieso bald gefällt werden müssen.

Eigentlich hatte die Stadt umfassend recherchiert und wollte einen Baum aus dem Stadtgebiet oder Umland von Leipzig haben. Es gab auch durchaus einige Angebote, aber die Bäume waren zu klein, oder es gab Probleme beim Fällen oder dem Transport.

Darum kümmerte sich erneut die im Vogtland ansässige Firma Wald Jacob GmbH & Co. KG, mit der das Marktamt laut eigener Aussage eine langjährige Partnerschaft pflegt, um die Beschaffung des Baumes.