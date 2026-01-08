'Fuck Israel!' Kinder-Gang greift koscheres Café in Leipzig an

Leipzig - Israel-Hass kennt offenbar keine Altersgrenzen. Am Mittwoch hat eine Kinder-Gang in Leipzig -Plagwitz das koschere Café HaMakom angegriffen.

Im alten Pförtnerhaus des Plagwitzer Gewerbeparks hat sich das koschere Café HaMakom angesiedelt. Jetzt wurde es von einer Kinder-Gang angegriffen. © Sreenshot/Instagram/hamakom_leipzig

Das HaMakom ist ein lizenziertes koscheres Café mit Ausstellung in einem alten Pförtnerhaus der einstigen Industriebauten an der Markranstädter Straße.

Neben Kaffee und frisch gebackenem Kuchen findet sich hier auch die Ausstellung "Aufdecken, Entdecken, Das Schweigen brechen", die über jüdisches Leben im alten und neuen Leipzig informiert und sich auch dem Thema Antisemitismus widmet.

Genau dieses Lokal wurde am Mittwochnachmittag von einer multinationalen Kinder-Gang angegriffen.

Laut Polizei entwendeten zwei Minderjährige zunächst die am Café angebrachte Israel-Flagge, gaben diese aber auf Intervention einer Mitarbeiterin (46) wieder heraus.

Kurz darauf erschienen die beiden mit sechs weiteren Kindern erneut am alten Pförtnerhaus, krakeelten volksverhetzende Parolen wie "Fuck Israel!" und warfen gefüllte Limo-Flaschen gegen das Lokal.

Eine traf die Mitarbeiterin und verletzte sie am Schienbein. "Im weiteren Verlauf versuchten die Kinder, in das Café einzudringen und schlugen dabei mit einem Aufsteller gegen eine Scheibe", berichtete ein Polizei-Sprecher Moritz Peters.

Als alarmierte Polizisten eintrafen, flüchteten die Angreifer.