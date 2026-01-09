Leipziger stellen Grabkerzen und Mutmacher für abgeholzte Bäume auf - und wenden sich an "Idioten wie ihr"

Leipzig - Unbekannte haben im Leipziger Westen gleich mehrere neu gepflanzte Bäume gefällt. Das zog nun den Unmut der Anwohner nach sich.

Mehrere neu gepflanzte Bäume im Leipziger Westen sind nun Unbekannten zum Opfer gefallen. © Lutz Brose

Ein junger Baum hängt in den Seilen, ist für immer geschlagen. Doch die Wut der Anwohner über das erneute Absägen einer neu gepflanzten Säulen-Eiche in der Henriettenstraße in Lindenau wächst an.

"Gemein", "Nicht noch mal machen" sowie ein Danke und eine Bitte haben sie auf Zetteln geschrieben. Von Kinderhand bis zum Computerausdruck, alles ist dabei.

Sogar Grabkerzen brennen in der Dunkelheit. Die Appelle richten sich an "Idioten wie ihr", die wohl wegen ein paar umgewidmeter Parkplätze in dem Viertel Hand angelegt haben und mehrere neu gepflanzte Bäume killten.

Im Frühjahr will die Stadt noch einmal Ersatzpflanzungen in Auftrag geben. Danach bleibt die Säge hoffentlich im Werkzeugschrank. Die Anwohner sind wachsam geworden.