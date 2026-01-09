Leipziger stellen Grabkerzen und Mutmacher für abgeholzte Bäume auf - und wenden sich an "Idioten wie ihr"

Unbekannte haben im Leipziger Westen gleich mehrere neu gepflanzte Bäume gefällt. Das zog nun den Unmut der Anwohner nach sich.

Von Lutz Brose

Mehrere neu gepflanzte Bäume im Leipziger Westen sind nun Unbekannten zum Opfer gefallen.
Mehrere neu gepflanzte Bäume im Leipziger Westen sind nun Unbekannten zum Opfer gefallen.  © Lutz Brose

Ein junger Baum hängt in den Seilen, ist für immer geschlagen. Doch die Wut der Anwohner über das erneute Absägen einer neu gepflanzten Säulen-Eiche in der Henriettenstraße in Lindenau wächst an.

"Gemein", "Nicht noch mal machen" sowie ein Danke und eine Bitte haben sie auf Zetteln geschrieben. Von Kinderhand bis zum Computerausdruck, alles ist dabei.

Sogar Grabkerzen brennen in der Dunkelheit. Die Appelle richten sich an "Idioten wie ihr", die wohl wegen ein paar umgewidmeter Parkplätze in dem Viertel Hand angelegt haben und mehrere neu gepflanzte Bäume killten.

Leipzig: Kleines Wunder in Leipzig: Hier wird Falschparken günstiger
Leipzig Lokal Kleines Wunder in Leipzig: Hier wird Falschparken günstiger

Im Frühjahr will die Stadt noch einmal Ersatzpflanzungen in Auftrag geben. Danach bleibt die Säge hoffentlich im Werkzeugschrank. Die Anwohner sind wachsam geworden.

Die Anwohner in der Henriettenstraße hinterließen Zettel an den Tatorten, um ihren Unmut kundzutun, teilweise mit herzzerreißenden Nachrichten ...
Die Anwohner in der Henriettenstraße hinterließen Zettel an den Tatorten, um ihren Unmut kundzutun, teilweise mit herzzerreißenden Nachrichten ...  © Lutz Brose
Teilweise aber auch mit Wut.
Teilweise aber auch mit Wut.  © Lutz Brose

Die Neuanpflanzungen sind ein wichtiger Beitrag zur Umsetzung des Luftreinhalteplanes und Stadtentwicklungplanes Verkehr und öffentlicher Raum.

Titelfoto: Montage: Lutz Brose

