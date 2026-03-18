Besondere Schaufenster in der Leipziger Innenstadt: Was hat es damit auf sich?

Leipzig - Diese Woche steht ganz im Zeichen der Leipziger Buchmesse 2026 - am Mittwochabend wird die riesige Bücherschau offiziell im Gewandhaus eröffnet . Passend dazu findet Ihr in der Innenstadt auch wieder zahlreiche toll dekorierte Schaufenster.

Die Schaufenster im Städtischen Kaufhaus sind wieder mit Büchern geschmückt. © BuWision/Gabriel Corredor

Alle Jahre wieder hat die BuWision der Leipziger Buchwissenschaft eine Ausstellung im Gepäck. Früher war diese während der Buchmesse in den Schaufenstern Dutzender Läden und Cafés zu sehen. In diesem Jahr ist das ein wenig anders.

Die Bücherschau findet ausschließlich im früheren Städtischen Kaufhaus statt, schmückt die Fenster in der Passage. Anlass ist der Geburtstag eines der größten und bedeutendsten deutschen Verlage: Der S. Fischer Verlag feiert in diesem Jahr sein 140. Jubiläum. Er wurde 1886 vom Juden Samuel Fischer gegründet.

Dazu hat das Unternehmen Siegfried Lokatis (69), pensionierter Professor der Uni Leipzig, zahlreiche Werke aus dem Verlagsarchiv in Frankfurt leihweise zur Verfügung gestellt.

"Es hat wieder einen Heidenspaß gemacht. Es gab selten so viele Schwierigkeiten, aber ich liebe das", erzählt er im Gespräch mit TAG24. "Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich das mal nicht mehr mache."

Bei Ausarbeitung und Aufbau der Ausstellung haben Bachelor-Studenten ihn im Rahmen eines Seminars unterstützt. Dieses fand wie immer im "Bibliotop" statt, einer von ihm ins Leben gerufenen Schatzkammer, die mit ihren Buchsammlungen und Ausstellungsstücken einst zum Herzstück der Leipziger Buchwissenschaft wurde.

Mittlerweile gehört es nicht mehr zum Institut für Kommunikations- und Medienwissenschaft, sondern zum Zentrum für immaterielles und materielles Kulturgut, genannt ZimaK.