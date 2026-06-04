Heftiger Brand in der Elsterstraße: So steht es heute um die zerstörten Wohnungen

Leipzig - Bei dem verheerenden Wohnungsbrand in der Elsterstraße Mitte März, brannten fünf Wohnungen komplett aus. Mehrere Menschen wurden auf einen Schlag obdachlos und verloren ihr Hab und Gut. Bis heute konnten sie noch nicht wieder zurück in ihr altes Zuhause.

Die Sanierungsarbeiten dauern an. © TAG24/Nico Zeißler

Sechs Personen wurden durch den Brand leicht verletzt. Der seelische Schaden wird bei allen Beteiligten wohl aber viel größer sein.

Wie Nelly Keding, Vorstandsvorsitzende der Wohnungsgenossenschaft "Lipsia" eG, auf TAG24-Anfrage erklärte, müssen die Wohnungen komplett saniert werden. Das betrifft nicht nur die fünf Wohnungen, die direkt von den Flammen betroffen waren, sondern auch die weiteren Wohnungen im selben Hauseingang.

Auch dort mussten alle Mieter ihr Zuhause verlassen, da starke Verrußungen eine Rückkehr in das gewohnte Heim unmöglich machten.

Die "Lipsia" hat laut Keding alle Haushalte dabei unterstützt, eine neue Unterkunft zu finden, während die Sanierungsarbeiten laufen. Am Brandtag wurden alle Betroffenen zunächst in Hotels gebracht oder kamen bei Verwandten oder Bekannten unter.

"Ein paar Tage später konnten die Bewohnenden in Gästewohnungen (auch anderer freundlicherweise unterstützender Wohnungsgenossenschaften) umgelenkt werden, oder es wurden neue Wohnungen angemietet", erklärte die Vorstandsvorsitzende.