Jubiläumstag auf dem Weg nach Singapur: Sächsischer Weltenbummler feiert Reisetag 250

Leipzig - Nachdem ihm eine Magen-Darm-Erkrankung ordentlich zu schaffen gemacht war, meldet sich Robert Friedrich mit einem konkreten Plan für den Rest des Jahres zurück.

Nachdem eine Erkrankung Robert Friedrichs Vorhaben zu gefährden schien, meldete er sich kerngesund mit einem Plan für die kommenden Wochen zurück. © Bildmontage: Instagram/der_mann_mit_dem_bart

"Moin von Tag 250. Meine Haare sehen aus wie ein Truthahn, der vor drei Jahren zu Thanksgiving hätte gerupft werden sollen", läutete er den Jubiläumstag ein.

"Ich bin hier in dem Gebiet Mesopotamien, also da wo die Wiege der Menschheit irgendwie auch ist und die ersten Hochkulturen waren. Da lang zu spazieren, das fühlt sich nice an", freute er sich über seinen heutigen Weg.

Zuletzt hatte sich "Der Mann mit dem Bart" mit heiklen Nachrichten gemeldet: Während er mehrere Tage lang mit einem Magen-Darm-Infekt zu kämpfen hatte, lief ihm in der Türkei aufgrund seines Visums die Zeit davon.

Ein Krankenhausaufenthalt, mehrere Medikamente sowie Blut- und Urinproben schienen nichts zu helfen. Letzten Endes waren es ein bisschen Raki und Fisch zum Abendessen, die das Problem lösten.

Zwei Tage später konnte es kerngesund weitergehen und ein Plan für die nächsten Wochen geschmiedet werden.