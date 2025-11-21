Kurioses Bild: Was hängt an dieser Leipziger Straßenbahn?
Leipzig - Die Temperaturen in der Messestadt sind in den vergangenen Tagen stark gesunken. Falls es schneit, sind die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) vorbereitet.
Ein TAG24-Reporter beobachtete am Freitagnachmittag, wie an einer Straßenbahn ein Schneepflug angekoppelt wurde.
Im vergangenen Winter informierten die Leipziger Verkehrsbetriebe, dass einige Mitarbeitende vorsorglich geschult werden, damit sie den Schneepflug fahren können, wenn er benötigt wird.
Laut dem Deutschen Wetterdienst könnte es am Sonntag und am Montag in Sachsen schneien.
Ob der Schnee bis in die flacheren Regionen des Freistaats kommt und wie viel Schnee überhaupt fallen wird, kann noch nicht genau gesagt werden.
Damit der Schneepflug zum Einsatz kommt, muss auch genug Neuschnee fallen. Gut möglich also, dass er noch nicht an diesem Wochenende die Gleise freimacht.
Die Wahrscheinlichkeit, dass er diesen Winter wenigstens einmal ausrücken muss, besteht aber, und dann sind die Leipziger Verkehrsbetriebe vorbereitet.
