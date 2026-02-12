Biberratten in Leipzig: Zu viel Futter und Streicheleinheiten für süße Nutrias?

Leipzig - Seit Ende der 90-er Jahre sind Nutrias (Myocastor coypus) in Leipzig heimisch, gehören wie Spatzen zur Fauna der Messestadt. Augenscheinlich tummeln sich immer mehr davon an und im Umfeld von stehenden und fließenden Gewässern.

Vor allem an der sogenannten "Entenbrücke" tummeln sie sich: Die Zahl der Nutrias scheint in Leipzig immer mehr zuzunehmen. © Lutz Brose

Die Anzahl der Nutrias lässt sich wie bei den meisten Wildtieren nicht exakt bestimmen, zudem unterliegt die Populationen dieser Tiere starken Schwankungen.

Zu den Hotspots der auch als Biberratten bezeichneten Nagetiere gehört der Limburger Steg an der Weißen Elster in den Ortsteilen Schleußig und Plagwitz. Auch in harten Wintern erfreuen sich die Nutrias des Lebens, an Futter und sogar Streicheleinheiten mangelt es dort nicht.

Täglich pilgern dutzende Leute zur "Entenbrücke", verteilen kiloweise Futter und versuchen die Nutrias zu berühren. Die Stadt mahnt. Ein Sprecher führt dazu folgendes an: "Viele Menschen, welche die Tiere aus falsch verstandener Tierliebe füttern, sind sich über die Folge ihres Handelns oft nicht im Klaren: Die Bestände können sich nicht mehr natürlich regulieren, was Überpopulation fördert und Schäden durch die hohe Zahl an Tieren provoziert."

So führt laut Amt für Umweltschutz der Stadt Leipzig eine erhöhte Nutriapopulation dazu, dass es durch deren gesteigertes Genage unter Umständen zu Schäden im Ufer- und Böschungsbereich kommen kann.