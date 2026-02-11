Preise, Vorkehrungen und Stars: Das ist neu bei der Leipziger Manga Comic Con

Neben Stars und coolen Events erwarten Euch bei der Manga Comic Con auch einige organisatorische Neuerungen.

Von Emily Mittmann

Leipzig - In wenigen Wochen werden zahlreiche bunt gekleidete Manga- und Anime-Fans wieder die Stadt erobern. Neben Stars und coolen Events erwarten Euch bei der Manga Comic Con auch einige organisatorische Neuerungen.

Die Manga Comic Con lockt in diesem Jahr mit einem Staraufgebot an Manga-Autoren, Zeichnern und Synchronsprechern. © Emily Mittmann Auch in diesem Jahr richtet sich die Leipziger Buchmesse mit der parallel stattfindenden Manga Comic Con wieder an ein ganz besonderes Publikum. Um den zahlreichen Manga-Leseratten, Anime-Ultras und Cosplayern gerecht zu werden, lockt Leipzig mit spannenden Ehrengästen aus aller Welt. Mit von der Partie ist unter anderem Manga-Zeichner Inio Asano (45) aus Japan. Bekannt wurde er unter anderem für den Manga "Solanin" oder auch "Dead Dead Demon's Dededede Destruction". Neben Manga-Autoren und -Zeichnern glänzt das Messe-Line-up mit berühmten Synchronsprechern wie Daniel Schlauch (43, Monkey D. Ruffy in "One Piece") oder Santiago Ziesmer (72, SpongeBob). Leipzig Lokal Leipziger bauen mit Glasboden, Lehm und Stroh: Dieses Haus ist eine Revolution Fans können sich von ihren Lieblingsstimmen eine individuelle Tonaufnahme einsprechen lassen oder das ein oder andere Autogramm ergattern. Angaben des Veranstalters zufolge werde dafür jedoch eine Gebühr fällig.

Highlights und Events

Mit verschiedenen Wettbewerben will die Leipziger Buchmesser der Szene mehr Aufmerksamkeit verleihen. © Emily Mittmann Höhepunkte der Manga Comic werden wieder der Cosplay-Wettbewerb am Samstag, dem 21. März, sowie die "Cosplay Performance Meisterschaft Deutschland" am Sonntag, dem 22. März, sein. Dabei werden vor allem die umfangreichen Mühen und zahlreichen Stunden, die die Teilnehmenden in ihre Cosplays gesteckt haben, präsentiert und gewürdigt. Mit dem Ziel, der deutschen Manga-Szene mehr Aufmerksamkeit zu widmen, werde es in diesem Jahr zudem eine neue Preisverleihung geben: den "Tancho Award" für professionelle Mangaka, also Manga-Autoren. Verliehen werde der Preis bereits am Freitag auf der großen Bühne in Halle 5. Leipzig Lokal Selbst das miese Wetter kann die Messe nicht versauen: So viele Menschen besuchten "Haus-Garten-Freizeit" Abgesehen davon sollten sich Besucher am Freitag um 10.30 Uhr keinesfalls das Live-Konzert von Komponist Tarō Ishida in Begleitung des Kölner Gagaku-Ensembles entgehen lassen. Dabei bekommt Ihr eine Einführung in die 1300 Jahre alte japanische Hofmusik. Etwas mehr Action gibt es hingegen im "PnP Dungeon" im Raum M2, in dem Ihr kostenlos an Rollenspielrunden teilnehmen könnt.

Strengere Sicherheitsvorkehrungen