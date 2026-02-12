Leipziger Freunde gründen ersten Armwrestling-Verein der Messestadt: Das Ziel ist die WM

Leipzig - Sich mit seinen Freunden im Armdrücken messen - wer hat das nicht mindestens einmal in jungen Jahren ausprobiert? Während es bei den meisten dabei blieb, ist eine Gruppe Leipziger dem Sport treu geblieben und hat inzwischen die erste Armwrestling-Abteilung der Messestadt gegründet. Trainiert wird zweimal die Woche. Das Ziel: neue Mitglieder gewinnen - und irgendwann die Teilnahme an der Weltmeisterschaft.

Was für ein Kräftemessen! Eine Gruppe Leipziger hat zusammen mit der SG Motor Gohlis-Nord die erste Armwrestling-Abteilung der Messestadt gegründet. © Christian Grube

Um Letzteres zu erreichen, muss man sich jedoch erst einmal über die Deutschen Meisterschaften qualifizieren, wie Abteilungsleiter Alexander Bunk TAG24 erklärte. Für die diesjährige Ausgabe, die im März in Dresden stattfindet, wird derzeit fleißig in der Gruppe trainiert. "Zwei von uns wollen in der Profi-Klasse antreten und drei in der Newcomer-Klasse", so Alexander Bunk.

18 Mitglieder zählen Leipzigs Armwrestler aktuell. Die Gruppe gründete sich bereits vor fünf Jahren, trainierte zunächst in einem privaten Fitnessstudio.

Über die sozialen Netzwerke sei Alex schließlich auf sie gestoßen. "Die Präsenz des Sports wird aktuell immer größer. Vor zwei Jahren bestand unser Verband noch aus 800 Mitgliedern, inzwischen sind wir bei 1200. Allein im vergangenen Jahr sind noch einmal sechs, sieben Vereine dazugekommen", schwärmt der Leipziger.

Vor allem Fitnessstudios, aber auch internationale Influencer wie Leonidas Arkona oder Larry Wheels würden dem Sport derzeit mehr und mehr Aufmerksamkeit verschaffen. So sei Alex schließlich auch beim Armwrestling als Wettkampfsport gelandet.

"Um daran teilzunehmen, muss man jedoch Mitglied in einem Verein sein. Weil ich das Ganze professioneller aufbauen wollte, habe ich mich rangesetzt und Vereine kontaktiert. Die SG Motor Gohlis-Nord, Leipzigs größter Breitensportverein, hat uns schließlich eine Chance gegeben. Seit September 2025 sind wir jetzt die Abteilung Armwrestling."