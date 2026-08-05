Mordanschlag in der Praxis: Frau rammt Zahnarzt Messer in den Rücken

Leipzig - Bluttat in einer Leipziger Arztpraxis! Montagnachmittag rammte eine Frau im Norden der Messestadt einem Zahnarzt ein Messer in den Rücken . Der Dentist überlebte schwer verletzt. Die Polizei wertet die Tat als versuchtes Tötungsverbrechen.

Noch mit dem Messer im Rücken wird der Zahnarzt auf einer Fahrtrage zum Rettungswagen gebracht. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Kurz nach 12 Uhr kam es am Hintereingang einer großen Zahnarztpraxis an der Georg-Schumann-Straße zu einem Streit zwischen einer 63-Jährigen und dem Chef der Praxis. Ob die Frau dem Mediziner hier auflauerte oder sich der Disput bereits in den Praxisräumen entwickelte, war Montag noch unklar.

Laut Polizei soll die Frau plötzlich ein Messer gezogen und es dem Zahnmediziner in den Rücken gerammt haben. Anschließend flüchtete sie. Ersthelfern und Rettungskräften gelang es vor Ort, das Opfer am Leben zu halten.

Noch mit dem Messer im Rücken wurde der Mann bäuchlings auf einer Fahrtrage in einen Rettungswagen verfrachtet und in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde er sofort notoperiert.

Die Verdächtige konnte kurz nach dem Angriff von Polizisten in der Leipziger Südvorstadt aufgegriffen und festgenommen werden. Sie wurde von Zeugen als "psychisch auffällig" beschrieben.

Nach Behördenangaben handelt es sich um eine Deutsche. Der Hintergrund der Attacke ist unklar.