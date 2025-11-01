Borsdorfer Bahnhof als Future Place: Zugewinn für Anwohner und Pendler

Borsdorf - Nach fünfzehnmonatiger Modernisierungszeit erstrahlt der Borsdorfer Bahnhof (Landkreis Leipzig ) jetzt im neuen Glanz. Das Großprojekt wurde offiziell bereits am 17. Oktober abgenommen. Nun laufen noch Restarbeiten. In diesem Sinne hübschen Graffitikünstler aktuell die Gleisunterführung auf. TAG24 schaute sich vor Ort um.

Graffitikünstler gestalten momentan die Tunnelwände. © Anke Brod

"Was braucht es, um einen tristen Betontunnel freundlich und einladend zu gestalten?", hatte sich die Borsdorfer Gemeindeverwaltung zuvor gefragt.

Die klare Antwort: "Vor allem erst mal ein prima Konzept, und dann ganz viel Kreativität und ein ruhiges Händchen!"

Genau das beweisen vor Ort die Graffitikünstler rund um Projektleiter Dirk Moll. Sorgfältig bringt das Team an den Tunnelwänden in Streifenraster-Optik grün-helle Motive aus Borsdorf und den Ortsteilen auf.

Zu sehen sind vor allem bekannte Häuserfassaden. Das bisherige Resultat: ein dezentes, ansprechendes Design. "Wir sind seit einem Monat dran", erfuhr TAG24 "am Ende des Tunnels" von der Crew. Das Ende sei indes offen.