Notfall am Reformationstag? Diese Ärzte und Apotheken haben in Leipzig geöffnet
Leipzig - Leipzig - Es ist mal wieder Feiertag, liebe Leipziger! Doch auch zwischen Reformationsbrötchen und Co. kann schon mal ein Notfall eintreten. Damit Ihr im Ernstfall abgesichert seid, hat TAG24 Namen von Ärzten und Apotheken zusammengetragen, die am Reformationstag in Leipzig geöffnet haben.
Diese Arztpraxen und Notfallzentren sind am Feiertag im Dienst
Laut der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen (KVS) sind folgende Praxen in Bereitschaft:
Bereitschaftspraxis am Universitätsklinikum Leipzig. Dort sind verfügbar:
- Der allgemeinmedizinische Behandlungsbereich (Liebigstraße 22, Haus 7.1, geöffnet von 9 bis 22 Uhr)
- Der augenärztliche Behandlungsbereich (Liebigstraße 12, Haus 1, geöffnet von 9 bis 22 Uhr)
- Der HNO-ärztliche Behandlungsbereich (Liebigstraße 12, Haus 1, geöffnet von 9 bis 22 Uhr)
Bereitschaftspraxis am Kindernotfallzentrum Dr. Claudia Fiegert (Riebeckstraße 65, geöffnet von 8 bis 13 Uhr)
Der Allgemeinmedizinische und Kinderärztliche Behandlungsbereich der Bereitschaftspraxis am Klinikum St. Georg (Delitzscher Straße 141, Haus 12, geöffnet von 9 bis 19 Uhr)
Bereitschaftspraxis am Diakonissenkrankenhaus (Georg-Schwarz-Straße 49, geöffnet von 9 bis 19 Uhr)
Allgemein-Chirurgische Bereitschaftspraxis im Thonbergklinik-Notfallzentrum (Riebeckstraße 65, geöffnet von 8 bis 22 Uhr, Tel. 0341/963670)
Diese Apotheken übernehmen am Reformationstag den Notdienst
Laut Apothekennotdienst Leipzig haben folgende Apotheken an den Feiertagen geöffnet:
- Humanitas-Apotheke (Gohlis, Coppistraße 42, Tel. 0341/9022360)
- Europa Apotheke Volkmarsdorf (Volkmarsdorf, Dornberger Straße 10, Tel. 0341/69922555)
- Taurus-Apotheke (Zentrum, Hohe Straße 30, Tel. 0341/35527825)
- Galenus-Apotheke (Plagwitz, Zschochersche Straße 16, Tel. 0341/486900)
Weitere Informationen findet Ihr außerdem auf aponet.de, dem offiziellen Gesundheitsportal der deutschen Apotheker/innen.
Die Leipziger Stadtverwaltung weist darauf hin, dass die Notdienstzeit der Apotheken jeweils um 8 Uhr beginnt und um 7.59 Uhr am Folgetag endet. Ab 8 Uhr des Folgetages wechselt die Zuständigkeit für den Notdienst.
Wenn Ihr Leistungen einer Apotheke zu Notdienstzeiten in Anspruch nehmt, fallen Gebühren an. Diese Notdienstgebühr ist gesetzlich auf einmalig 2,50 Euro festgelegt.
TAG24 wünscht einen frohen Reformationstag!
Titelfoto: Montage: Waltraud Grubitzsch/dpa + Megaflopp/123RF