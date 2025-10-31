Notfall am Reformationstag? Diese Ärzte und Apotheken haben in Leipzig geöffnet

Leipzig - Leipzig - Es ist mal wieder Feiertag, liebe Leipziger! Doch auch zwischen Reformationsbrötchen und Co. kann schon mal ein Notfall eintreten. Damit Ihr im Ernstfall abgesichert seid, hat TAG24 Namen von Ärzten und Apotheken zusammengetragen, die am Reformationstag in Leipzig geöffnet haben.

Solltet Ihr am Reformationstag einen Notfall haben, stehen Euch glücklicherweise gleich mehrere Praxen und Notfallzentren zur Verfügung. (Symbolfoto) © Montage: Waltraud Grubitzsch/dpa + Megaflopp/123RF

Laut der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen (KVS) sind folgende Praxen in Bereitschaft:

Bereitschaftspraxis am Universitätsklinikum Leipzig. Dort sind verfügbar:

Der allgemeinmedizinische Behandlungsbereich (Liebigstraße 22, Haus 7.1, geöffnet von 9 bis 22 Uhr)



Der augenärztliche Behandlungsbereich (Liebigstraße 12, Haus 1, geöffnet von 9 bis 22 Uhr)

Der HNO-ärztliche Behandlungsbereich (Liebigstraße 12, Haus 1, geöffnet von 9 bis 22 Uhr)

Bereitschaftspraxis am Kindernotfallzentrum Dr. Claudia Fiegert (Riebeckstraße 65, geöffnet von 8 bis 13 Uhr)

Der Allgemeinmedizinische und Kinderärztliche Behandlungsbereich der Bereitschaftspraxis am Klinikum St. Georg (Delitzscher Straße 141, Haus 12, geöffnet von 9 bis 19 Uhr)

Bereitschaftspraxis am Diakonissenkrankenhaus (Georg-Schwarz-Straße 49, geöffnet von 9 bis 19 Uhr)

Allgemein-Chirurgische Bereitschaftspraxis im Thonbergklinik-Notfallzentrum (Riebeckstraße 65, geöffnet von 8 bis 22 Uhr, Tel. 0341/963670)