Nach über 1,5 Jahren Bauzeit: Auf dieser Brücke haben Leipziger wieder freie Fahrt

Leipzig - Eine Baustelle weniger: In Leipzig wurde am Donnerstag die Brücke der Wiederitzscher Straße offiziell für den Verkehr freigegeben.

Die neue Brücke wurde am Donnerstag freigegeben. © TAG24/Emily Mittmann

Nach über 1,5 Jahren der Bauzeit, können Autofahrer und Fußgänger die Straßenbrücke nun endlich wieder überqueren.

Der Neubau war dringend nötig, denn zuletzt durfte die Brücke aus Sicherheitsgründen nur noch einspurig und von Fahrzeugen unter 3,5 Tonnen befahren werden.

Unter anderem die schwierigen Abrissbedingungen waren Grund für die langwierige Baustelle. Denn zuerst mussten Leitungen umverlegt und mehrere Bäume gefällt werden.

Im Februar 2024 wurde mit dem Projekt begonnen.

Da die Brücke über eine Bahnstrecke verläuft, konnten die Abrissarbeiten aus Sicherheitsgründen auch nur in den Sperrpausen der Bahn durchgeführt werden.