Nach über 1,5 Jahren Bauzeit: Auf dieser Brücke haben Leipziger wieder freie Fahrt
Leipzig - Eine Baustelle weniger: In Leipzig wurde am Donnerstag die Brücke der Wiederitzscher Straße offiziell für den Verkehr freigegeben.
Nach über 1,5 Jahren der Bauzeit, können Autofahrer und Fußgänger die Straßenbrücke nun endlich wieder überqueren.
Der Neubau war dringend nötig, denn zuletzt durfte die Brücke aus Sicherheitsgründen nur noch einspurig und von Fahrzeugen unter 3,5 Tonnen befahren werden.
Unter anderem die schwierigen Abrissbedingungen waren Grund für die langwierige Baustelle. Denn zuerst mussten Leitungen umverlegt und mehrere Bäume gefällt werden.
Im Februar 2024 wurde mit dem Projekt begonnen.
Da die Brücke über eine Bahnstrecke verläuft, konnten die Abrissarbeiten aus Sicherheitsgründen auch nur in den Sperrpausen der Bahn durchgeführt werden.
Das Projekt hat 5,3 Millionen Euro gekostet. Rund zwei Millionen davon hat der Freistaat Sachsen gefördert.
Nun werden noch die geplanten Bäume gepflanzt und dann kann zumindest an dieses Bauprojekt ein Haken gemacht werden.
Titelfoto: TAG24/Emily Mittmann