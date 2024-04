Borstel-Tag, Operngala, agra: Das könnt Ihr am Samstag in Leipzig erleben

Es ist Samstag! Zeit, etwas zu unternehmen. Ein paar Ideen dafür haben wir Euch wieder fein säuberlich in den TAG24-Veranstaltungstipps zusammengefasst.

Von Eric Mittmann

Leipzig - Es ist Wochenende, die Temperaturen steigen, was gibt es da Schöneres, als etwas zu unternehmen? Ein paar Ideen haben wir Euch wieder fein säuberlich in den TAG24-Veranstaltungstipps zusammengefasst.

Borstel-Tag am Pier 1 des Cospudener Sees

Los geht's mit Programm für Jung und Alt, denn am Pier 1 des Cospudener Sees findet der Borstel-Tag statt. Das alljährliche Familienfest lockt diesmal unter anderem mit Paddelspaß, einem Parcours, Bastelstation und Glücksrad. Am Grill wird für das leibliche Wohl gesorgt. Los geht es um 11 Uhr. Mit dem Event werden Spenden gesammelt, die der Elternhilfe für krebskranke Kinder zugutekommen.

Spaß für die Familie gibt's am Samstag am Cospudener See. © Freizeit-Abenteuer GmbH

agra 2024

Die Leipziger Messe verwandelt sich am Wochenende in einen Bauernhof, denn schon seit Donnerstag findet auf dem Gelände die Landwirtschaftsausstellung agra statt, die größte Messe für Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft in Mitteldeutschland. Mehr als 1100 Tiere vom Zwerghuhn bis zum Zuchtbullen bevölkern dabei das Messegelände. Dazu warten die über 1000 Aussteller mit der neuesten Landmaschinentechnik auf. Am Samstag kann die Messe ab 9 Uhr besucht werden. Tickets gibt es ab 14 Euro.

Mächtiges Gerät gibt es am Samstag auf der agra zu besichtigen. © Jan Woitas/dpa

Operngala im Gewandhaus

Hochkultur gibt es am Samstag im Gewandhaus zu genießen, wenn die Philharmonie Leipzig zur Operngala lädt. Unter der Leitung von Chefdirigent Michael Koehler werden die schönsten Highlights und besten Titel der bekanntesten Opern präsentiert. "Freuen Sie sich auf emotionale, eindrucksvolle und mitreißende Arien, Orchesterstücke und Szenen", heißt es dazu auf Facebook. Die Gala startet um 20 Uhr. Tickets gibt es unter anderem bei Eventim ab 44,43 Euro.

Die Philharmonie Leipzig lädt am Samstag zur Operngala ins Gewandhaus. © Jan Woitas/dpa

"The Dead End Kids" und weitere Konzerte

Wer es etwas rauer mag, hat am Samstag gleich mehrere Anlaufstellen. So sind im Conne Island "The Dead End Kids" mit ihrer "Dreckig & Heiß"-Tour zu Gast (Start: 19 Uhr, Preis: circa 20 Euro), um Euch einen feinsten Mix aus Punk, Rock, Metal und Hardrock zu liefern. Dreckig und hart wird es auch im Bandhaus, wo ab 20 Uhr (Preis: 16 Euro) die "Dödelhaie", "Sick of Society" und weitere Bands zum Tanz auffordern. Und auch im Plagwitzer Club Plaque wird es am Samstag laut. Dort zu Gast: Die Leipziger Postrock-Band "Mekong Airlines" sowie die Screamo-Band "Viva Belgrado" aus Cordoba. Das Konzert startet um 20 Uhr.

Im Conne Island sind am Samstag "The Dead End Kids" zu Gast, und das ist nicht das einzige Konzert in der Messestadt. © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Party, Party, Party

Und natürlich gibt es auch wieder zahlreiche Partys, auf die Ihr Euch freuen könnt. So öffnet die Moritzbastei für ihre traditionelle "All You Can Dance"-Party ihre Türen. Das Alte Stadtbad lädt zur Ü30-Nacht und im Ilses Erika wird Euch feinste Indie Disco mit Dead Disco geboten.

Natürlich kann auch diesen Samstag wieder ausgiebig in Leipzig gefeiert werden. © nd3000/123RF