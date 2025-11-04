Brand in Mehrfamilienhaus: Schwerverletzte und zerstörte Wohnungen

Halle (Saale) - In der Nacht auf Dienstag ist in einem Mehrfamilienhaus in Halle ein Feuer ausgebrochen. Dabei wurde eine Person lebensbedrohlich verletzt, mehrere Wohnungen sind nicht mehr bewohnbar.

Mehrere Menschen wurden durch das Feuer teils lebensbedrohlich verletzt. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Wie Polizeisprecher Thomas Müller mitteilte, brach das Feuer gegen 01.37 Uhr in einer Mietwohnung eines Hauses im Bereich der Linzer Straße aus und griff schnell um sich.

Die herbeigeeilte Feuerwehr evakuierte zwölf Bewohner aus dem Gebäude und begann umgehend mit der Brandbekämpfung.

"Nach erster Einschätzung des vor Ort eingesetzten Rettungsdienstes wurden eine Person lebensbedrohlich, eine Person schwerst- und eine Person leicht verletzt und nachfolgend zur weiteren Behandlung in städtische Krankenhäuser verbracht", so Polizeisprecher Müller.

Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, handelt es sich bei den beiden Verletzen um einen 87-jährigen Mann und eine 86-jährige Frau.

An dem Gebäudekomplex entstand ein erheblicher Sachschaden, der zum jetzigen Zeitpunkt auf einen Betrag im mittleren sechsstelligen Bereich geschätzt wird.