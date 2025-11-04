Plüsch-Alarm bei Leipzig: Dorfverein versinkt nach Radio-Gewinn in Stofftieren

Köhra - Komm, probieren wir mal unser Glück bei einem Radio-Gewinnspiel, dachte sich ein kleiner Dorfverein im Landkreis Leipzig und war ein paar Stunden später umzingelt von über 200 Elefanten, Löwen und Giraffen aus Plüsch.

Insgesamt 2500 Euro konnte der Dorfleben Köhra e.V. bei dem Radio-Quiz "Vereint stark!" erspielen. © PR/Max Thümmel

Die 20 Mitglieder des gemeinnützigen Dorfleben Köhra e.V. sind am Montagmorgen wohl selber nicht davon ausgegangen, in welcher Situation sie sich nur Stunden später wiederfinden.

Doch als sie bei dem Radio-Quiz "Vereint stark!" des MDR Sachsen und der Deutschen Fernsehlotterie durchkamen, bewiesen sie ihr Können gleich doppelt - und sahnten dabei auch noch ordentlich ab.

Die ersten 1250 Euro gewannen die Vereinsmitglieder, indem sie die gesuchte, in Dresden geborene prominente Persönlichkeit Erich Kästner errieten.

Aufbauend darauf konnte der Gewinn verdoppelt werden, sofern man die Tagesaufgabe erfolgreich bestreitet.

Also wurde Kästners Werk "Die Konferenz der Tiere" zum Vorbild genommen und anstelle von richtigen Tieren sollten sich auf dem Köhraer Spielplatz mindestens 66 plüschige Freunde - bestehend aus je 22 Löwen, Elefanten und Giraffen - versammeln.