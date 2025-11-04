Plüsch-Alarm bei Leipzig: Dorfverein versinkt nach Radio-Gewinn in Stofftieren
Köhra - Komm, probieren wir mal unser Glück bei einem Radio-Gewinnspiel, dachte sich ein kleiner Dorfverein im Landkreis Leipzig und war ein paar Stunden später umzingelt von über 200 Elefanten, Löwen und Giraffen aus Plüsch.
Die 20 Mitglieder des gemeinnützigen Dorfleben Köhra e.V. sind am Montagmorgen wohl selber nicht davon ausgegangen, in welcher Situation sie sich nur Stunden später wiederfinden.
Doch als sie bei dem Radio-Quiz "Vereint stark!" des MDR Sachsen und der Deutschen Fernsehlotterie durchkamen, bewiesen sie ihr Können gleich doppelt - und sahnten dabei auch noch ordentlich ab.
Die ersten 1250 Euro gewannen die Vereinsmitglieder, indem sie die gesuchte, in Dresden geborene prominente Persönlichkeit Erich Kästner errieten.
Aufbauend darauf konnte der Gewinn verdoppelt werden, sofern man die Tagesaufgabe erfolgreich bestreitet.
Also wurde Kästners Werk "Die Konferenz der Tiere" zum Vorbild genommen und anstelle von richtigen Tieren sollten sich auf dem Köhraer Spielplatz mindestens 66 plüschige Freunde - bestehend aus je 22 Löwen, Elefanten und Giraffen - versammeln.
Mit gemeinsamen Kräften: Verein verdoppelt Gewinn
Kein Problem für den Verein. Prompt wurde die Nachbarschaft involviert und die Stofftiere häuften sich.
Die beeindruckende Bilanz: 58 Giraffen, 60 Löwen und 85 Elefanten reihten sich für die finale Zählung auf und weitere 1250 Euro waren dem Verein sicher.
"Die Teilnahme am Gewinnspiel hat uns einen riesigen Schritt weiter gebracht unser Dorf lebens- und liebenswerter zu machen", freute sich Vorstandsmitglied Sandra Storch.
Erst Anfang des Jahres gründete sich der Verein Dorfleben Köhra, um das Gemeinschaftsleben in dem kleinen Ort wieder aufleben zu lassen.
Das frisch erspielte Geld wird nun sinnvoll umgesetzt: "Mit dem Tagesgewinn treiben wir die Sanierung des Spielplatzes voran, damit Kinder bald wieder rutschen, schaukeln und klettern können – und die Fahrradausbildung der Grundschüler einen sicheren Ort bekommt", erklärte Storch.
Titelfoto: Montage: PR/Max Thümmel; 123RF/somdul