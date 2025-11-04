Abschlepp-Abzocke in Leipzig: "Firma wartet auf Parkplätzen, um auf Beute zu gehen"

Leipzig/Halle (Saale) - In Leipzig und Halle lauern Abschleppunternehmen anscheinend gezielt auf mutmaßliche Falschparker, um ihre Autos mitzunehmen und nur gegen die Zahlung horrender Summen wieder freizugeben. Dabei gehen sie offenbar eigenständig auf die Suche, ohne zuvor vom Ordnungsamt oder der Polizei beauftragt worden zu sein.

Abschleppunternehmen machen in Leipzig offenbar auf eigene Faust Jagd auf Falschparker, ohne vom Ordnungsamt oder von der Polizei dazu beauftragt worden zu sein. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa/dpa-tmn

Unauffällig folgt das Team von "Spiegel TV" dem großen, grünen Abschleppfahrzeug durch die Messestadt. Es wirkt, als fahre der Wagen Streife. Im Visier dabei offenbar: Parkplätze von Carsharing-Unternehmen.

Der erste Übeltäter lässt nicht lange auf sich warten: Ein schwarzer Smart steht unerlaubterweise auf einem Parkplatz, der für Fahrzeuge der Carsharing-Firma "teilauto" reserviert ist.

Zwar sind diese mit der Warnung gekennzeichnet, dass widerrechtlich geparkte Fahrzeuge abgeschleppt werden können, ob das Ordnungsamt dies jedoch veranlasst hätte, oder den Verstoß lediglich mit einem Knöllchen bestraft hätte, bleibt offen.

Routiniert nehmen die beiden Mitarbeiter das Fahrzeug an den Haken. Auf Nachfrage der Journalisten reagieren die Männer mit den gelben Warnwesten gereizt und filmen die Reporter ihrerseits mit dem Smartphone.