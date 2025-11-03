Essensreste, Flaschen, Fäkalien: Trucker sorgen für Müllproblem am Flughafen Leipzig
Von Lutz Brose
Schkeuditz - Neben wirtschaftlichen Problemen, gestrichenen Flugverbindungen und Airlines, die sich vom Leipzig-Halle-Airport verabschiedet haben, kommt jetzt noch ein weiteres hinzu. In der Hans-Wittwer-Straße im Umfeld des World-Cargo-Centers häufen sich die Müllberge.
Dort warten bis zu 70 Trucker mit ihren Lastwagen stunden-, einige sogar tagelang auf die nächste Fuhre.
Mangels Gelegenheiten landen kleine und manchmal auch große Geschäfte der Fahrer in der Landschaft. Auch für sonstige Abfälle gibt es auf dem Stellplatz keine Entsorgungsmöglichkeit.
So landen Essensreste, leere Flaschen, ausgelatschte Schuhe und anderer Müll im Freien. Doch warum sieht es an dem sonst sehr aufgeräumten Flughafen so aus?
Ein Sprecher der Mitteldeutschen Flughafen AG (MFAG) teilte dazu auf TAG24-Anfrage mit: "Das Vermüllungsproblem ist uns bekannt und entsteht vor allem durch Lkw-Fahrer, die die Flächen für Pausen oder Übernachtungen nutzen."
Flughafen sucht nach Lösungen
"Diese Fahrer haben in der Regel keine Verbindung zur MFAG, deswegen stehen ihnen auch nicht die Sanitäranlagen offen. Derzeit prüfen wir Maßnahmen, um die Flächennutzung entweder kostenpflichtig zu regeln oder ganz zu unterbinden", hieß es weiter.
Da ohne Trucker im Land nichts läuft, sollte schnell eine für alle Seiten zufriedenstellende Lösung her.
Titelfoto: Bildmontage: Lutz Brose