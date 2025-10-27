Busse zu schwer für sächsische Brücke: Viele Fahrplan-Änderungen - auch im Schülerverkehr

Leipzig - Die Brücke über die Bahnanlage in Machern (Landkreis Leipzig ) ist nicht mehr stabil genug für den Busverkehr.

Die Brücke in Machern (Landkreis Leipzig) muss ab sofort für den Busverkehr gesperrt werden. © Regionalbus Leipzig GmbH

Wie Pressesprecher Thomas Fröhner von der Regionalbus Leipzig GmbH am Montag mitteilte, muss die Brücke nach einer Bauwerksanalyse für den Schwerverkehr gesperrt werden.

"Die maximal zulässige Traglast für das Brückenbauwerk wird auf 7,5 Tonnen für den Fahrzeugverkehr reduziert", erklärte er.

Von der Sperrung beeinträchtigt werden unter anderem die Buslinien 680, 682, 683 und 691.



Da letztere Omnibus-Linie nicht durch leichtere Busse ersetzt werden kann, wird sie ab dem 3. November in beide Richtungen über Brandis bis nach Gerichshain geführt. Die Haltestellen Machern, S-Bf./Alte Leipziger Straße entfallen, stattdessen kann die Ersatzhaltestelle Machern, Bahnhofstraße genutzt werden.

Vor allem der Schülerverkehr auf den Linien 680, 682 und 683 leiden aufgrund der veränderten Route und ausfallenden Haltestellen massiv unter der Brückensperrung.