Messerangriff im City-Tunnel: Sind unsere Einsatzkräfte vorbereitet?

Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst übten in der Nacht, was bei einem Messerangriff im Leipziger City-Tunnel zu tun ist. TAG24 war vor Ort.

Von Tamina Porada, Erik-Holm Langhof Leipzig - Ein Mann soll mehrere Reisende an der S-Bahn-Haltestelle Bayerischer Bahnhof angegriffen und teils schwer verletzt haben. So eine ähnliche Meldung könnten die Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst erhalten. Im City-Tunnel probten sie in der Nacht auf Montag den Ernstfall.



In der Übung soll ein Mann Reisende mit einem Messer angegriffen haben. © News5/Christian Grube Wie von vor Ort berichtet wurde, rückten gegen 22.30 Uhr mehrere schwer bewaffnete und vermummte Polizisten in den Tunnel aus. Sie nahmen den "Angreifer", der von einem Schauspieler verkörpert wurde, fest. Anschließend versorgten sie die zahlreichen geschminkten "Verletzten" und lösten bei der Rettungsleitstelle einen Massenanfall an Verletzten aus. Zahlreiche Feuerwehrleute, Rettungskräfte, Notärzte und die Schnelle Einsatzgruppe rückten aus und kümmerten sich um die medizinische Betreuung der Betroffenen. Leipzig Lokal Promi-Alarm auf dem Leipziger Opernball: Doch einer ließ besonders lange auf sich warten Gegen Mitternacht wurde die Übung beendet und danach ausgewertet.

Schwerbewaffnete Polizisten führen den "Angreifer" (einen Schauspieler) ab. © News5/Christian Grube

Feuerwehr und Rettungsdienst versorgten die "Verletzten". © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Am Markt wurde ein Brand im City-Tunnel simuliert

An der S-Bahn-Haltestelle Markt wurde mit einer Nebelmaschine ein Brand in einem Zug simuliert. © EHL Media/Erik-Holm Langhof Parallel dazu probten Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehren Leipzig an der S-Bahn-Haltestelle Markt einen Brandeinsatz im City-Tunnel. Dafür blieb eine S-Bahn am Anfang des Bahnsteigs stehen und im hinteren Teil, der sich noch in der Tunnelröhre befand, wurde mit einer Nebelmaschine ein Brand im Zug simuliert. An mehreren Stationen trainierten die Einsatzkräfte teilweise unter Atemschutz, wie sie in diesem Fall vorgehen müssten und wie der Brand am besten gelöscht werden könnte. Verletzte Personen wurden durch Puppen simuliert. In den frühen Morgenstunden war auch diese Übung zu Ende. Leipzig Lokal Leipziger Oper distanziert sich von Opernball: "Gegen jede Form von Gewalt und Machtmissbrauch" Insgesamt sollen mehr als 150 Einsatzkräfte von Landes- und Bundespolizei, Feuerwehr und Rettungsdienst und Mitarbeitende der Deutschen Bahn vor Ort gewesen sein. Der Tunnel war in der Zeit für den Zugverkehr gesperrt.

Einsatzkräfte der Feuerwehr übten, wie sie am besten den Brand löschen. © EHL Media/Erik-Holm Langhof