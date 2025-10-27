Ex-RB-Star Halstenberg überragt bei der Icon League in Leipzig

Leipzig - Sahnetag für den ehemaligen Spieler von RB Leipzig , Marcel Halstenberg (34) am 7. Spieltag der Icon League in der QUARTERBACK Immobilien ARENA. Bei der deutschen Hallenfußball-Kleinfeldliga sorgte der Mittelfeldmann am Sonntag mit sechs Treffern und einer Vorlage für einen klaren 10:6-Sieg seines Teams B2B United. Unterstützung hatte er dabei von einer ganz großen Fußballlegende.

Marcel Halstenberg (34) war beim 10:6 seines Teams B2B United der überragende Mann, erzielte sechs Treffer und legte einen weiteren auf. © IMAGO / Hanno Bode

Denn der portugiesische Superstar Ricardo Quaresma (42) wirkte ebenfalls mit, steuerte zudem auch einen Treffer bei.

Insgesamt war es wieder einmal ein ziemliches Spektakel beim Wettkampfsport, der Entertainment-Elemente und Online-Streaming miteinander verbindet und 2024 vom Weltmeister Toni Kroos (35) und dem Twitch-Streamer Elias Nerlich (EliasN97) gegründet wurde.

Der FC Berlin City, der mit vielen Bielefelder Bundesliga-Futsalern besetzt ist, ging zum ersten Mal als Verlierer vom Platz. Tabellenführer bleiben sie aber trotzdem.

Das Event wollten sich natürlich viele ansehen. Prominenz gab es demnach nicht nur auf dem Platz. Auch auf der Tribüne sammelten sich einige bekannte Gesichter.

Unter anderem schauten die RB-Leipzig-Spieler Christoph Baumgartner, Xaver Schlager, Timo Werner und Nicolas Seiwald am Sonntag in der Arena vorbei. Festgehalten wurde das Ganze natürlich gleich auf Kamera. Das entsprechende Bild wurde auf der Icon-League-Instagramseite veröffentlicht.