Nach dem Tauwetter: Was passiert jetzt mit dem ganzen Rollsplitt in Leipzig?

Was passiert mit dem Rollsplitt nach der Glätte? TAG24 hat bei der Stadtreinigung Leipzig nachgefragt, wer das Streumittel wieder wegräumen muss.

Von Tamina Porada

Leipzig - In den vergangenen Wochen sorgten Frost und Schnee immer wieder für vereiste Straßen und Gehwege in der Messestadt. Da auftauende Stoffe wie Streusalz grundsätzlich verboten sind, weil sie umweltschädlich sind, kam vermehrt Streusplitt bzw. Rollsplitt zum Einsatz. Der bleibt jetzt, wo der Schnee weg ist, aber mehrfach einfach liegen.

An vielen Orten kam Splitt zum Einsatz, um Straßen und Gehwege weniger rutschig zu machen.
An vielen Orten kam Splitt zum Einsatz, um Straßen und Gehwege weniger rutschig zu machen.  © Sebastian Gollnow/dpa

TAG24 hat bei der Stadtreinigung Leipzig nachgefragt, was mit dem überflüssigen Streumaterial passiert.

Eine Sprecherin verwies auf die Winterdienstsatzung der Stadt Leipzig. Demnach muss jeder, der sogenannte "abgestumpfte Streumittel" verteilt, diese auch wieder wegräumen, wenn sie nicht mehr benötigt werden.

"Dies gilt gleichermaßen für die Stadtreinigung Leipzig als auch für die Bürgerinnen und Bürger Leipzigs", so die Sprecherin.

Leipzig: Sperrkreis aufgehoben: Entwarnung nach verdächtigem Fund an Leipzigs Zeppelinbrücke
Leipzig Lokal Sperrkreis aufgehoben: Entwarnung nach verdächtigem Fund an Leipzigs Zeppelinbrücke

Wenn das Streumittel nicht mehr benötigt wird, räumt die Stadtreinigung es in ihrem Zuständigkeitsbereich wieder weg.

Bei Schnee und Glätte rücken die Mitarbeitenden des Winterdienstes aus. (Archivfoto)
Bei Schnee und Glätte rücken die Mitarbeitenden des Winterdienstes aus. (Archivfoto)  © Stadtreinigung Leipzig

Hat die Stadt Leipzig noch genügend Streusplitt zur Verfügung?

In den vergangenen Wochen waren viele Straßen und Wege in Leipzig vereist.
In den vergangenen Wochen waren viele Straßen und Wege in Leipzig vereist.  © TAG24/Nico Zeißler

Bereits am Wochenende könnte es aber sein, dass die Mitarbeitenden des Winterdienstes wieder ausrücken müssen und auch private Hausbesitzer wieder streuen müssen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet mit niedrigeren Temperaturen, vereinzelten Niederschlägen und eventuell auch Schnee. Besonders nachts wird es sich stark abkühlen und es kommt wieder zu Frost. Auf den Straßen und Gehwegen könnte es wieder glatt werden.

Bei der Stadtreinigung Leipzig ist man darauf vorbereitet. Selbst wenn es in diesem Winter noch mehrmals frostig werden sollte, gibt es noch genug Streumittel. "Durch unsere Streugutlagerhalle konnte sich die Stadtreinigung Leipzig bereits vor dem Winter sehr gut mit Streumitteln ausstatten", so die Sprecherin.

Leipzig: Preise, Vorkehrungen und Stars: Das ist neu bei der Leipziger Manga Comic Con
Leipzig Lokal Preise, Vorkehrungen und Stars: Das ist neu bei der Leipziger Manga Comic Con

Wie viele dieser Mittel diesen Winter schon zum Einsatz kamen, lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt aber noch nicht genau sagen.

Titelfoto: Sebastian Gollnow/dpa

Mehr zum Thema Leipzig Lokal: