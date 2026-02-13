Nach dem Tauwetter: Was passiert jetzt mit dem ganzen Rollsplitt in Leipzig?

Was passiert mit dem Rollsplitt nach der Glätte? TAG24 hat bei der Stadtreinigung Leipzig nachgefragt, wer das Streumittel wieder wegräumen muss.

Von Tamina Porada

Leipzig - In den vergangenen Wochen sorgten Frost und Schnee immer wieder für vereiste Straßen und Gehwege in der Messestadt. Da auftauende Stoffe wie Streusalz grundsätzlich verboten sind, weil sie umweltschädlich sind, kam vermehrt Streusplitt bzw. Rollsplitt zum Einsatz. Der bleibt jetzt, wo der Schnee weg ist, aber mehrfach einfach liegen.

An vielen Orten kam Splitt zum Einsatz, um Straßen und Gehwege weniger rutschig zu machen. © Sebastian Gollnow/dpa TAG24 hat bei der Stadtreinigung Leipzig nachgefragt, was mit dem überflüssigen Streumaterial passiert. Eine Sprecherin verwies auf die Winterdienstsatzung der Stadt Leipzig. Demnach muss jeder, der sogenannte "abgestumpfte Streumittel" verteilt, diese auch wieder wegräumen, wenn sie nicht mehr benötigt werden. "Dies gilt gleichermaßen für die Stadtreinigung Leipzig als auch für die Bürgerinnen und Bürger Leipzigs", so die Sprecherin. Leipzig Lokal Sperrkreis aufgehoben: Entwarnung nach verdächtigem Fund an Leipzigs Zeppelinbrücke Wenn das Streumittel nicht mehr benötigt wird, räumt die Stadtreinigung es in ihrem Zuständigkeitsbereich wieder weg.

Bei Schnee und Glätte rücken die Mitarbeitenden des Winterdienstes aus. (Archivfoto) © Stadtreinigung Leipzig

Hat die Stadt Leipzig noch genügend Streusplitt zur Verfügung?