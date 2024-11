Darum leuchtet der Leipziger Rathausturm bald orange

Leipzig - Leipzig erstrahlt in Orange. Mit einem farbenfrohen Statement will die Stadt auf ein ernstes Thema aufmerksam machen: Gewalt an Frauen und Mädchen.

Am 25. November macht sich unter anderem die Messestadt am "Orange-Day" für das Thema stark.

Die Kampagne "Orange the World – Stoppt Gewalt gegen Frauen und Mädchen" läuft in Deutschland bis zum 10. Dezember. In dieser Zeit seht Ihr die Wahrzeichen verschiedener Städte in der Farbe der Lebensfreude und des Optimismus leuchten.