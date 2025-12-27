Das Fest ist vorbei: Aber wohin jetzt mit dem Weihnachtsbaum in Leipzig?

Leipzig - Die Feiertage sind vorbei, die besinnliche Stimmung verfliegt ... Aber der Weihnachtsbaum steht immer noch im Wohnzimmer. TAG24 erklärt Euch, wo und wie Ihr ihn in Leipzig auf legale Weise loswerdet.

Bald müssen die ausgedienten Weihnachtsbäume wieder entsorgt werden. (Archivfoto) © Robert Michael/dpa/dpa-tmn

Nach Angaben der Stadtreinigung stehen im Leipziger Stadtgebiet zwischen dem 27. Dezember und 31. Januar insgesamt 160 kostenlose Ablageplätze für ausgediente Weihnachtsbäume zur Verfügung. Alternativ können sie auch an den Wertstoffhöfen abgegeben werden.

Bevor Ihr Eure Tanne loswerdet, solltet Ihr vor der Abgabe sämtlichen Schmuck, Lametta und Lichter entfernen, damit die Pflanzenreste fachgerecht kompostiert werden können.

Wer sich nicht an diese Regeln hält und bei der illegalen Baum-Entsorgung erwischt wird, begeht eine Ordnungswidrigkeit und muss mit einem Bußgeld - meistens zwischen 25 und 50 Euro - rechnen.