Neuer Fahrplan: Leipzig begeistert mit innovativem Schadstoff-Konzept
Leipzig - In den vergangenen Jahren begeisterte der Eigenbetrieb der Stadtreinigung immer wieder mit innovativen Ideen, um Entsorgung und Wiederverwendung für die Leipziger attraktiver zu machen. Neben dem Concept-Store "Wiederschön" glänzt nun auch das "Schadstoffmobil" mit einer komfortableren Nutzung.
Recycling, Wiederverwendung, Kreislaufwirtschaft – um den Planeten zu entlasten und ein umweltfreundlicheres Leben möglichst attraktiv zu gestalten, setzte der Eigenbetrieb der Stadtreinigung in den vergangenen Jahren unterschiedliche Ideen in die Tat um.
Da die Minderung an Abfällen vor allem mit der richtigen Entsorgung beginnt, erhielt nun auch das sogenannte "Schadstoffmobil" ein neues komfortableres Konzept, das eine gleichmäßige Versorgung des gesamten Stadtgebiets ermöglichen soll.
Wie die Stadt Leipzig mitteilte, werde es nach der Winterpause ab März verlängerte Standzeiten und einen bis November gültigen festen Fahrplan geben.
Konkret bedeute das, dass jeder Standort einmal im Monat, immer am selben Wochentag, angefahren werde. Zudem werde das orangefarbene Gefährt künftig zwei Stunden lang an mobilen Standorten zur Verfügung stehen.
Schadstoffe in Leipzig bequem und richtig entsorgen
"Damit erhöhen wir die Verlässlichkeit und verbessern den Service für alle Leipziger Haushalte spürbar", erklärte Elke Bröcker, Kaufmännische Betriebsleiterin der Stadtreinigung, die Änderungen.
"Gleichzeitig fördern wir die sichere Entsorgung von Schadstoffen und leisten einen wesentlichen Beitrag zum Umwelt- und Gesundheitsschutz."
Ziel des Ganzen sei es, den Leipzigern die fachgerechte Entsorgung gefährlicher Abfälle zu erleichtern. Denn beim "Schadstoffmobil" könnt Ihr unter anderem Medikamente, Altöl, Farbreste, Feuerlöscher, Batterien, Klebstoffe und vieles mehr abgeben.
Eine Liste von Schadstoffen, die die Mitarbeiter entgegennehmen, findet Ihr auf Stadtreinigung-Leipzig.de. Dort erfahrt Ihr auch, wann und wo das Mobil in Eurer Gegend ist.
Titelfoto: Stadtreinigung-Leipzig.de