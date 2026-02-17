Neuer Fahrplan: Leipzig begeistert mit innovativem Schadstoff-Konzept

Leipzig - In den vergangenen Jahren begeisterte der Eigenbetrieb der Stadtreinigung immer wieder mit innovativen Ideen, um Entsorgung und Wiederverwendung für die Leipziger attraktiver zu machen. Neben dem Concept-Store "Wiederschön" glänzt nun auch das "Schadstoffmobil" mit einer komfortableren Nutzung.

Dank des neuen Fahrplans soll das "Schadstoffmobil" künftig regelmäßiger zur Verfügung stehen. © Stadtreinigung-Leipzig.de

Recycling, Wiederverwendung, Kreislaufwirtschaft – um den Planeten zu entlasten und ein umweltfreundlicheres Leben möglichst attraktiv zu gestalten, setzte der Eigenbetrieb der Stadtreinigung in den vergangenen Jahren unterschiedliche Ideen in die Tat um.

Da die Minderung an Abfällen vor allem mit der richtigen Entsorgung beginnt, erhielt nun auch das sogenannte "Schadstoffmobil" ein neues komfortableres Konzept, das eine gleichmäßige Versorgung des gesamten Stadtgebiets ermöglichen soll.

Wie die Stadt Leipzig mitteilte, werde es nach der Winterpause ab März verlängerte Standzeiten und einen bis November gültigen festen Fahrplan geben.

Konkret bedeute das, dass jeder Standort einmal im Monat, immer am selben Wochentag, angefahren werde. Zudem werde das orangefarbene Gefährt künftig zwei Stunden lang an mobilen Standorten zur Verfügung stehen.