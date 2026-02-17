Feuerwehreinsatz im Leipziger Osten: Gebäude brennt

Leipzig - Einsatz für die Feuerwehr am Dienstagnachmittag im Leipziger Osten!

Gegen 12 Uhr wurde die Leitstelle über einen Gebäudebrand in Volkmarsdorf informiert. © Silvio Bürger

Der Notruf über ein brennendes Gebäude in der Zollikoferstraße im Stadtteil Volkmarsdorf ging bei der Leitstelle um 12 Uhr ein, bestätigte Polizeisprecher Tom Erik Richter auf TAG24-Nachfrage.

Vor Ort eingetroffen, begann die herbeigeeilte Feuerwehr sofort mit dem Löschen.

Wie sich später herausstellte, war in dem leer stehenden Gebäude Müll in Brand geraten.

Ein Sachschaden sei nicht entstanden, hieß es.