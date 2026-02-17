Feuerwehreinsatz im Leipziger Osten: Gebäude brennt

Gegen 12 Uhr ging bei der Leitstelle ein Notruf über ein brennendes Gebäude in der Zollikoferstraße im Stadtteil Volkmarsdorf ein.

Von Jan-Gerrit Vahl

Leipzig - Einsatz für die Feuerwehr am Dienstagnachmittag im Leipziger Osten!

Gegen 12 Uhr wurde die Leitstelle über einen Gebäudebrand in Volkmarsdorf informiert.
Gegen 12 Uhr wurde die Leitstelle über einen Gebäudebrand in Volkmarsdorf informiert.  © Silvio Bürger

Der Notruf über ein brennendes Gebäude in der Zollikoferstraße im Stadtteil Volkmarsdorf ging bei der Leitstelle um 12 Uhr ein, bestätigte Polizeisprecher Tom Erik Richter auf TAG24-Nachfrage.

Vor Ort eingetroffen, begann die herbeigeeilte Feuerwehr sofort mit dem Löschen.

Wie sich später herausstellte, war in dem leer stehenden Gebäude Müll in Brand geraten.

Leipzig: Ministerpräsident Kretschmer schwärmt: "Das ist die coolste Stadt Sachsens"
Leipzig Lokal Ministerpräsident Kretschmer schwärmt: "Das ist die coolste Stadt Sachsens"

Ein Sachschaden sei nicht entstanden, hieß es.

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei eilten in die Zollikoferstraße.
Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei eilten in die Zollikoferstraße.  © Silvio Bürger

Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand. "Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen", so Polizeisprecher Richter.

Titelfoto: Silvio Bürger

Mehr zum Thema Leipzig Lokal: