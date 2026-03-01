Das war's mit Kokain und Himbeereis: Berliner Band begeistert bei Abschieds-Tour

Leipzig - Im Jahr 2013 trafen sich der Gitarrist und Sänger Ben Hartmann (39) und der Pianist Johannes Aue (36) bei der Aufnahmeprüfung für eine Musikhochschule in Bochum. Aus dem "glücklichen Zufall", wie Aue die Begegnung einmal beschrieb, wurde bald die Band Milliarden. Nun ziehen die Berliner 12 Jahre später einen Schlussstrich und verabschieden sich mit der "Zehn Jahre Kokain und Himbeereis"-Tour von ihren Fans. In Leipzig sorgten sie dabei für einen unvergesslichen Abend im UT Connewitz .

Die Berliner Band Milliarden spielte am Samstag im UT Connewitz. © TAG24/Jan-Gerrit Vahl

Musikalisch lassen sich Milliarden nur schwerlich in eine Schublade stecken. Irgendwas zwischen Punk, Pop und Indie-Rock sowie eine große Prise Berlin, trifft es vermutlich am besten.

2014 erschien ihre Debüt-EP "Kokain und Himbeereis". Bald darauf traten sie im Fernsehen auf, spielten als Vorgruppe von Ton Steine Scherben und eroberten die großen Festivalbühnen.

Doch dass so ein Leben über 12 Jahre hinaus Kraft kostet, spürte vor allem Ben Hartmann: "Als ich Johannes letztes Jahr im Sommer mit schwerem Herzen gesagt habe: 'Ich kann nicht mehr'. Da hat er nach unten geguckt, ausgeatmet, wieder nach oben geguckt und gesagt: 'Bruder, ist doch kein Problem, machen wir halt was anderes", erzählte der Milliarden-Frontmann zwischen zwei Songs.

"Wir bleiben ja, wir sterben ja noch nicht. Heute sind wir noch am Leben. Mal gucken, was morgen ist", so Hartmann weiter. "Wir sind nicht weg, wir sind nur woanders."