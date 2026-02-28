Opfer wehrt sich - Nachwuchs-Räuber bezahlt Überfall mit seinem Leben

Leipzig - Sie wollten ihrem Dealer das Geld abjagen, doch der geplante Coup endete in einer Tragödie. Bei einem bewaffneten Raubüberfall in Leipzig bezahlte einer der Nachwuchs-Gangster (20) die Geldgier mit seinem Leben. Seine zwei Komplizen stehen seit gestern vor Gericht.

Kriminaltechniker an dem Leipziger Plattenbau, in dem der verhängnisvolle Überfall geschah. © Silvio Bürger

Sie galten als Jungs aus gutem Hause - Gymnasiasten, denen die Welt offen stand. Doch dann hatten Joshua Z. (24), Julius L. (23) und Danny M. (20) eine fatale Idee. Sie wollten ihren Dealer, bei dem sie sich ab und zu Cannabis besorgten und von dem sie wussten, dass er immer viel Bargeld zu Hause hatte, abziehen.

Am Abend des 8. Juli 2023 erschien das Trio an der Wohnung von Jonas R. (20). Laut Anklage klingelte Joshua und täuschte Kaufinteresse vor. Kurz darauf stürmten seine Komplizen mit Sturmhauben, vorgehaltener Schreckschusspistole und Messer in die Wohnung. Doch offenbar war der Dealer auf solche Besuche vorbereitet, griff sich ein Messer und stach im Kampfgetümmel viermal auf Danny ein.

Die Amateur-Räuber traten den Rückzug an. Doch anstatt sofort den Notarzt zu rufen, schleppten die Angeklagten den stark blutenden Danny noch über drei Kilometer zum Haus von Joshuas Mutter. Erst dort riefen sie Hilfe. Zu spät! Einer der Stiche hatte den Herzbeutel von Danny verletzt - er verblutete innerlich.