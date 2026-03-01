Heizkosten-Ärger in Leipzig: Deshalb fühlen sich Vonovia-Mieter abgezockt

Leipzig - Immer wieder sorgen die Heizkostenabrechnungen des Immobilien-Unternehmens Vonovia in und um Leipzig für Ärger bei den Mieterinnen und Mietern. Die Linke will die Betroffenen unterstützen.

Die Mieterversammlung im Stadtteil Sellerhausen Ende Februar war gut besucht. © DIE LINKE Leipzig

Im Rahmen einer von der Partei organisierten Mieterversammlung im Stadtteil Sellerhausen kamen 25 Mieter und Mieterinnen aus 14 Vonovia-Wohnhäusern zusammen. Der Heizkostencheck hatte ergeben, dass die Abrechnungen in mehr als der Hälfte der geprüften Fälle fehlerhaft waren und Rückerstattungen von jeweils 15 Prozent angefordert werden können.

Die Linke wirft Vonovia vor, bei den Betriebskosten "systematisch unsauber" zu arbeiten, indem sie auf den Einbau der eigentlich gesetzlich vorgeschriebenen Wärmemengenzähler verzichten. Stattdessen werde dann "nicht verbrauchsabhängig" abgerechnet.

Und Sellerhausen ist kein Einzelfall: Auch in den Stadtteilen Lößnig, Lindenau und Reudnitz wurden deshalb bereits Sammelwidersprüche gegen Vonovia ins Leben gerufen.

"Ich hab mitgemacht, weil sich was ändern soll", so eine Stimme von der Versammlung in Sellerhausen. "Die Mieter von Vonovia sollten sich nicht abgezockt fühlen."