16.06.2026 12:20 Deal mit den Taliban: 30 Männer nach Afghanistan abgeschoben

Erneut startet von Leipzig/Halle ein Abschiebeflug nach Kabul.

Von Sebastian Kunigkeit-Will und Anne-Beatrice Clasmann Leipzig/Halle/Kabul - Deutschland hat nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur erneut Afghanen per Charterflug in ihr Heimatland abgeschoben.

Vom Flughafen Leipzig/Halle startete am frühen Morgen ein Abschiebeflug nach Afghanistan. © Hendrik Schmidt/dpa Unter den ausgewiesenen Männern waren Straftäter, die unter anderem wegen Vergewaltigung, Totschlag und sexueller Nötigung verurteilt worden waren. Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, Bayern, Niedersachsen und Baden-Württemberg hatten rund 30 Ausreisepflichtige für den Flug angemeldet. Die Maschine startete den Informationen zufolge in der Nacht vom Flughafen Leipzig/Halle in Richtung der afghanischen Hauptstadt Kabul. Nach Angaben eines dpa-Reporters vor Ort versammelten sich im Terminal rund 35 Gegner der Abschiebung zu einer Mahnwache. Leipzig Lokal Zwischen Misthaufen und Stroh begann alles: Leipziger Verein feiert 25 Jahre Höhenflug Grundlage ist eine direkte Vereinbarung mit den in Afghanistan herrschenden islamistischen Taliban, die der Bundesregierung regelmäßige Abschiebungen nach Afghanistan ohne Vermittlerstaaten ermöglicht.

Erster Abschiebeflug startete 2024

Ein Bus der Bundespolizei brachte die rund 30 ausreisepflichtigen Personen zum Flugzeug. © Hendrik Schmidt/dpa Kürzlich war eine ursprünglich für Ende Mai vorbereitete Sammelabschiebung von ausreisepflichtigen Männern nach Afghanistan abgesagt worden, weil die Taliban-Machthaber nicht kooperierten. Nach dpa-Informationen war der Flug abgesagt worden, nachdem sich die militant-islamistischen de-facto-Herrscher in Kabul unzufrieden gezeigt hatten über die aus ihrer Sicht mangelnde Gesprächsbereitschaft von Vertretern des Auswärtigen Amts. Die Taliban sind vor allem daran interessiert, mehr Diplomaten an die afghanischen Vertretungen in Deutschland zu entsenden. Leipzig Lokal Rekordsumme erreicht: Fußballprofis kicken in Leipzig für krebskranke Kinder Im August 2024 waren erstmals seit der Machtübernahme durch die Taliban drei Jahre zuvor 28 männliche Straftäter mit Hilfe von Katar von Leipzig nach Kabul abgeschoben. Inzwischen gibt es auch wieder von Deutschland selbst organisierte Abschiebungen nach Afghanistan - sowohl Einzelabschiebungen per Linienflug als auch Sammelcharter.

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Kritik an Zugeständnissen an Taliban