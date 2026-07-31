Trams und Busse rollen nach erneuter Hitzewelle wieder: Hat Leipzigs Nahverkehr Schäden davongetragen?

Leipzig - Die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) mussten aufgrund einer erneuten Hitzewelle über Leipzig ihren Tram- und Busverkehr am Donnerstag für mehrere Stunden einschränken. Mit den deutlich gesunkenen Temperaturen in der Nacht konnten auch die Maßnahmen wieder aufgehoben werden.

Die Masse war bereits so weich geworden, dass man sie mit dem Finger eindrücken kann. © Christian Grube

"Es waren keine Schäden feststellbar", bestätigte Sprecher Marc Backhaus TAG24 am Freitagmorgen. Deswegen konnte wieder auf Normalverkehr umgestellt werden.

Donnerstagnachmittag wurde der Friedrich-List-Platz in stadteinwärtige Richtung für den Straßenbahnverkehr gesperrt. Betroffen waren die Trams 3,8 und 31. Darüber hinaus hatte man die Buslinien 67, 70, 74 und 131 von den Gleisen genommen.

Das Problem: Aufgrund von Temperaturen bis zu 38 Grad sei die Fugenmasse an der betroffenen Stelle erneut weich geworden. "Wir haben schon gegen Mittag hohe Temperaturen in den Fugen festgestellt", so Backhaus.

Auch am Freitag sollen die Werte wieder auf etwa 32 Grad ansteigen, trotzdem sei man optimistisch, dass der Verkehr weiter wie geplant rollt. "Wir beobachten weiter, aber rechnen nicht mit Einschränkungen."