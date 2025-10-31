Böllerverbot in Leipzig: So läuft Silvester dieses Jahr ab

Der Leipziger Stadtrat hat die Entscheidung über ein Böllerverbot in seiner Sitzung am Mittwoch erneut vertagt.

Von Jan-Gerrit Vahl

Leipzig - Die Debatte um ein Böllerverbot in der Innenstadt an Silvester polarisiert. In der Sitzung des Leipziger Stadtrats am Mittwoch wurde die Entscheidung darüber nun vertagt. Feuerwerkfans können somit aufatmen und es zum Jahreswechsel an zentralen Plätzen wieder krachen lassen. Die Entscheidung dürfte geteilte Reaktionen hervorrufen.

Ein Böllerverbot für die Leipziger Innenstadt ist vorerst vom Tisch. (Archivfoto) © Sebastian Willnow/dpa "Jahr für Jahr führen wir nach Silvester die gleichen Debatten, beklagen Verletzte und teils tragische Unfälle, Krankenhäuser sind überlastet, Einsatzkräfte werden angegriffen, Tiere geraten in Panik, kommen zu Tode oder werden verletzt", heißt es zur Begründung des geforderten Verbots im von den Grünen gestellten Antrag. Statt der Knallerei sollten an mehreren zentralen Orten in der Stadt alternativ "umweltfreundliche und kostenfreie Lichtshows", etwa mit Lasern oder Drohnen, dargeboten werden. Die Stadtverwaltung hatte zuvor bereits auf die Innenministerkonferenz im Frühjahr verwiesen, bei der bezüglich einer Ausweitung der bereits jetzt möglichen Untersagung von Feuerwerk an bestimmten Orten keine Einigung erzielt worden war.

Grüne wollen an Vorhaben festhalten