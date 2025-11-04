Tragisches Unglück? Eine Person stirbt nach Brand in Mehrfamilienhaus

Halle (Saale) - In der Nacht auf Dienstag ist in einem Mehrfamilienhaus in Halle ein Feuer ausgebrochen. Dabei wurde eine Person lebensbedrohlich verletzt. Trotz intensiver medizinischer Behandlung erlag sie wenig später im Krankenhaus ihren Verletzungen.

Mehrere Menschen wurden durch das Feuer teils lebensbedrohlich verletzt. © Tobias Junghannß

Wie Polizeisprecher Thomas Müller mitteilte, brach das Feuer gegen 1.37 Uhr in einer Mietwohnung eines Hauses im Bereich der Linzer Straße aus und griff schnell um sich.

Die herbeigeeilte Feuerwehr evakuierte zwölf Bewohner aus dem Gebäude und begann umgehend mit der Brandbekämpfung.

"Nach erster Einschätzung des vor Ort eingesetzten Rettungsdienstes wurden eine Person lebensbedrohlich, eine Person schwerst- und eine Person leicht verletzt und nachfolgend zur weiteren Behandlung in städtische Krankenhäuser verbracht", erklärte Polizeisprecher Müller am Morgen.

Am Abend dann die traurige Gewissheit: Eine Person ist am Dienstagmittag im Krankenhaus gestorben.

"Zur Klärung der genauen Todesursache wurde ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet", erklärte Sprecher Alexander Junghans.

Darüber hinaus wurde eine gerichtliche Sektion angeordnet. Diese wird im Institut für Rechtsmedizin der Martin-Luther-Universität durchgeführt.