Denkmalschutz sei Dank: Diese zwei Leipziger Orte bekommen jetzt Geld vom Staat

Von Annika Rank

Leipzig - Im Rahmen ihres Denkmalschutz-Förderprogramms unterstützt die Bundesregierung die Sanierung zweier bedeutender Standorte in Leipzig.

Der Kohlrabizirkus soll bald in neuem Glanz erstrahlen.  © Anke Brod

Wie ein Sprecher des Bundestages erklärte, sollen knapp 500.000 Euro in die Teilsanierung des Leipziger Kohlrabizirkus fließen. Das Ziel: die Weiterentwicklung zu einem "attraktiven Areal" mit einem Mix aus Eissport-, Gewerbe-, Kultur- und Freizeitangeboten.

Die Fördermittel sollen dabei vorrangig in die Sanierung von Türen, Toren und Fenstern gesteckt werden, so Jens Lehmann (58, CDU) vom Sportausschuss des Deutschen Bundestages.

Darüber hinaus will der Bund die Sanierung der historischen Holztribüne im Bruno-Plache-Stadion mit knapp 175.000 Euro bezuschussen. Laut Lehmann hofft man, dass ebendiese Tribüne demnächst sogar zum Austragungsort "für die langersehnte Aufstiegsfeier" von Lok Leipzig werden könnte.

"Ich freue mich besonders, dass diese zukunftsorientierten Projekte, die beide eine Verbindung von Historie, Denkmalschutz und Sport haben, von einem konkreten Mehrwert auch heute für die Leipzigerinnen und Leipziger, ausgewählt wurden", so Lehmann in einer offiziellen Mitteilung.

Die Holztribüne in der Lok-Heimstätte ist eine der ältesten ihrer Art.
Die Holztribüne in der Lok-Heimstätte ist eine der ältesten ihrer Art.  © Picture Point / Gabor Krieg
Die Fördergelder kommen aus einem im September vergangenen Jahres bereitgestellten Sonderprogramm des Bundestages, dessen 35 Millionen Euro in verschiedene Denkmalschutz-Projekte fließen sollen.

Titelfoto: Montage Anke Brod ; PICTURE POINT / Gabor Krieg

