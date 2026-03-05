Leipzig ist und bleibt beliebt: Tourismusbranche freut sich über starke Gäste-Zahlen

Leipzig - Die Stadt Leipzig durfte sich im vergangenen Jahr wieder über siebenstellige Gäste- und Übernachtungsgast-Zahlen freuen.

Millionen Menschen kamen im Jahr 2025 zu Besuch nach Leipzig. © Jan Woitas/picture alliance/dpa

Nach Angaben der Leipzig Tourismus und Marketing GmbH (LTM) verzeichnete die Messestadt im Jahr 2025 rund 2 Millionen Gäste sowie 3,7 Millionen Übernachtungen. Dazu kommen noch rund 40,4 Millionen Tagesreisen.

Damit liegt Leipzig zum dritten Jahr in Folge als einzige sächsische Stadt über den Zahlen aus der Zeit vor der Corona-Pandemie - und erzielt nebenbei noch die drittbeste Bilanz seit dem Start der Statistik 1990.

Den leichten Rückgang bei den Ankünften (-1,2 Prozent) und Übernachtungen (-3,3 Prozent) im direkten Vorjahresvergleich, vor allem auch beim internationalen Publikum, könne man deshalb locker nehmen, da sie sich vermutlich auf Groß-Events wie die Fußball-EM 2024 zurückführen lassen.

LTM-Geschäftsführer Volker Bremer blickt angesichts der momentan angespannten wirtschaftlichen Lage für Privatreisende zufrieden auf das Jahr 2025 und hebt besonders Veranstaltungen wie das Internationale Deutsche Turnfest sowie Kultur-Angebote wie das Gewandhausorchester, den Zoo sowie die Heimspiele von RB Leipzig als ausschlaggebend hervor.

Die meisten internationalen Gäste (39.876 Übernachtungen) kamen übrigens aus den USA nach Leipzig, dicht gefolgt von den Österreichern (38.321).