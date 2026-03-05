Tausende Schüler demonstrieren gegen Wehrpflicht: Hier kommt es in Leipzig zu Einschränkungen
Leipzig - Für Donnerstag wurde deutschlandweit zu einem Schulstreik gegen die Wiedereinführung der Wehrpflicht aufgerufen. Es wird erwartet, dass auch mehrere tausend Menschen in Leipzig diesem Aufruf folgen. Den ganzen Tag lang sind Veranstaltungen geplant. Am Abend findet eine große Demonstration statt.
Um 10 Uhr beginnt die Startkundgebung auf dem Augustusplatz. Generelles Thema des Streiktages ist laut dem Bündnis "Schulstreik gegen Wehrpflicht Leipzig": "Nein zur Wehrpflicht, Nein zu allen Zwangsdiensten".
Das Bündnis kündigte auf Social Media an, dass es mehrere Demo-Zubringer aus dem Süden, Westen und Osten von Leipzig geben soll. Die Stadt verwies darauf, dass auch diese Aufzüge zu Verkehrseinschränkungen führen können.
Bereits um 7.30 Uhr gibt es eine Kundgebung auf dem Möbiusplatz in Reudnitz-Thonberg, um 8.30 Uhr eine am Felsenkeller und um 9 Uhr eine weitere am Rewe in der Tarostraße. Danach wollen die Gruppen Richtung Innenstadt ziehen.
Wo sie langlaufen werden, könnt Ihr auf der Webseite der Stadt Leipzig genauer nachlesen.
Von 10 bis 13 Uhr ist dann die eigentliche Kundgebung auf dem Augustusplatz geplant. Im Anschluss soll der Leipziger Rapper "HeXer" dort ein Konzert geben.
Ab 17 Uhr zieht eine Demonstration über den Ring
Ab 17 Uhr findet dann eine weitere Veranstaltung unter dem Motto "Demonstration gegen die Wiedereinführung der Wehrpflicht" statt. Wie die Stadt Leipzig am Dienstag mitteilte, sind 5000 Teilnehmende angemeldet.
Der Demonstrationszug zieht durch die Innenstadt und über den Ring.
Auf folgender Strecke kann es bis circa 19 Uhr zu Verkehrseinschränkungen kommen: Augustusplatz→ Grimmaische Straße → südlicher Markt → Petersstraße → zum Ring verlängerte Schillerstraße → Martin-Luther-Ring (Innenring) → Dittrichring (Innenring) → Goerdelerring (Innenring) → Tröndlinring (Innenring) →Willy-Brandt-Platz (Innenring) → Georgiring (Innenring) → Augustusplatz (Innenring).
Am 1. Januar ist in Deutschland das Gesetz zur neuen Wehrpflicht in Kraft getreten. Junge Männer und Frauen erhalten, sobald sie volljährig sind, einen Brief mit einem Fragebogen, um Eignung und Motivation für die Bundeswehr zu erheben. Männer müssen diesen Bogen verpflichtend ausfüllen.
Titelfoto: Marcus Golejewski/dpa