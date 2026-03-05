Rohrbruch in der Südvorstadt: Wasserversorgung unterbrochen, Hotel betroffen

Leipzig - Ein Rohrschaden in der Südvorstadt hat in der Nacht auf Donnerstag nicht nur für eine Straßensperrung gesorgt. Auch die Trinkwasserversorgung war zeitweise unterbrochen, weshalb die Leipziger Wasserwerke die ganze Nacht im Einsatz waren.

Die Paul-Gruner-Straße ist mit Schlamm bedeckt und wird noch eine Weile gesperrt bleiben müssen. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Gemeldet worden sei der Schaden in der Paul-Gruner-Straße nahe der Karli um kurz nach Mitternacht, berichtete die Pressesprecherin der Wasserwerke, Katja Gläß, auf Anfrage von TAG24.

Weil nicht nur mehrere Haushalte, sondern auch das Hotel Michaelis davon betroffen waren, hätten die Mitarbeiter der Wasserwerke sofort mit den Arbeiten begonnen, um den Schaden orten, freilegen und schließlich reparieren zu können.

In dieser Zeit stand ein Wasserwagen in der Straße bereit, um die Betroffenen zu versorgen.

"Die Wasserversorgung war heute früh 7 Uhr für alle Anwohner wiederhergestellt", konnte Gläß am Vormittag Entwarnung geben.