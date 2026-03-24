Der Frühling naht: So bereitet sich die Leipziger Stadtreinigung auf die warme Jahreszeit vor

Leipzig - Der Frühling kommt langsam nach Leipzig - und somit auch immer mehr Menschen in die Parks der Messestadt. Die Vorbereitungen der Stadtreinigung laufen deshalb momentan auf Hochtouren.

In den beliebtesten Grünanlagen der Stadt werden aktuell große Müllcontainer aufgestellt. © Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig

Da die steigenden Besucherzahlen in den Parkanlagen der Stadt auch zu mehr Abfall führen, sind die Mitarbeitenden aktuell damit beschäftigt, insgesamt 42 Abfallsammelbehälter an verschiedenen Orten zu platzieren.

Nach Angaben der Stadtreinigung haben 35 Stück ein Fassungsvermögen von 1100, sieben Stück von 240 Litern.

Trotz dieser großen Dimensionen soll darauf geachtet werden, nur Park-Abfälle in den Containern zu entsorgen. Haus- und Gartenabfälle gehören dort nicht hinein, so eine Sprecherin.

Darüber hinaus werden in den kommenden Tagen Grillasche-Behälter an beliebten Orten wie der Sachsenbrücke, der Anton-Bruckner-Allee, am Musikpavillon im Clara-Zetkin-Park, im Johannapark und am Leibnizweg im Rosental aufgestellt.

Die Behälter sind fest im Boden verankert und bieten Platz für Glutreste, welche im Inneren gefahrlos und ohne Brandschäden auskühlen können.