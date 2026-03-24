Der Frühling naht: So bereitet sich die Leipziger Stadtreinigung auf die warme Jahreszeit vor

Der Frühling kommt nach Leipzig - und somit auch mehr Menschen in die Parks der Messestadt. Die Vorbereitungen der Stadtreinigung laufen deshalb auf Hochtouren.

Von Annika Rank

Leipzig - Der Frühling kommt langsam nach Leipzig - und somit auch immer mehr Menschen in die Parks der Messestadt. Die Vorbereitungen der Stadtreinigung laufen deshalb momentan auf Hochtouren.

In den beliebtesten Grünanlagen der Stadt werden aktuell große Müllcontainer aufgestellt.
In den beliebtesten Grünanlagen der Stadt werden aktuell große Müllcontainer aufgestellt.  © Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig

Da die steigenden Besucherzahlen in den Parkanlagen der Stadt auch zu mehr Abfall führen, sind die Mitarbeitenden aktuell damit beschäftigt, insgesamt 42 Abfallsammelbehälter an verschiedenen Orten zu platzieren.

Nach Angaben der Stadtreinigung haben 35 Stück ein Fassungsvermögen von 1100, sieben Stück von 240 Litern.

Trotz dieser großen Dimensionen soll darauf geachtet werden, nur Park-Abfälle in den Containern zu entsorgen. Haus- und Gartenabfälle gehören dort nicht hinein, so eine Sprecherin.

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Darüber hinaus werden in den kommenden Tagen Grillasche-Behälter an beliebten Orten wie der Sachsenbrücke, der Anton-Bruckner-Allee, am Musikpavillon im Clara-Zetkin-Park, im Johannapark und am Leibnizweg im Rosental aufgestellt.

Die Behälter sind fest im Boden verankert und bieten Platz für Glutreste, welche im Inneren gefahrlos und ohne Brandschäden auskühlen können.

Beim Grillen an öffentlichen Plätzen ist Vorsicht geboten.
Beim Grillen an öffentlichen Plätzen ist Vorsicht geboten.  © Fabian Strauch/dpa
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Solltet Ihr auch Lust auf eine Grillparty in einem Leipziger Park haben, gibt es allerdings einiges zu beachten: Einweggrills sind laut der Polizeiverordnung verboten. Stattdessen sollten die öffentlichen Grillplätze der Stadt genutzt oder ein fester Standplatz für Euren eigenen Grill gesucht werden.

Titelfoto: Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig

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