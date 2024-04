Der See ruft: XXL-Paddelfestival und Heiraten im Leipziger Neuseenland!

Großpösna/Markkleeberg – Ab dem Wonnemonat Mai dürften die Temperaturen endlich mild bleiben. Und das verlockt zu Outdoor-Aktivitäten! TAG24 sagt Euch, was Ihr etwa am Störmthaler- oder Markkleeberger See im Landkreis Leipzig alles unternehmen könnt.

In der schwimmenden Kirche "Vineta" auf dem Störmthaler See - Wahrzeichen für das einst im Braunkohleloch versunkene Magdeborner Gotteshaus - bietet der Leipziger Krystallpalast Varieté saisonale Kulturveranstaltungen an. Heiratswillige können sich dort zudem "trauen" (lassen).

Im nahegelegenen Bergbau-Technik-Park neben der A38 könnt Ihr darüber hinaus fachliche Details zum Arbeitszyklus im Braunkohletagebau erfahren. Einblicke in die geologische Entwicklungsgeschichte bietet Euch überdies der "Geopfad" mit Informationsstelen um beide Seen.

So drehen auf beiden Gewässern ab dem 27. April wieder regelmäßig Schiffe ihre Runden. Gleichzeitig starten Segeltouren mit der restaurierten hundertjährigen "MS Störmthal". Die Kanuparkschleuse dazwischen ist indes noch gesperrt: 2021 hatten sich in der Böschung gefährliche Risse aufgetan.

Ein Schiff fährt über den Markkleeberger See - auch dieses beliebte Gewässer hat einiges zu bieten. © Anke Brod

Am Markkleeberger See haben die "Adventure-Golf-Anlage" und der Modellbahnpark inzwischen geöffnet. Im Kanupark findet dort am 4. und 5. Mai das zehnte XXL-Paddelfestival statt. Dann verwandelt sich die Location in ein Mekka des Kanusports.

Beim Festival stehen Workshops, Schnupper-Angebote, Probefahrten mit Testbooten, geführte Kanu-Touren, aber auch Technik-Kurse auf dem Programm. Neuestes Paddelzubehör sowie Outdoor-Equipment werden ebenfalls präsentiert. Der Zutritt zum Gelände ist frei. Weitere Infos gibt's unter paddelfestival.de.



Am 9. Mai wird dann der offizielle Saisonstart im Kanupark eingeläutet: Abenteurer können fortan beim Wildwasser-Rafting, DUO-Rafting, Hydrospeed, Wildwasser-Kajak, Wellensurfen oder Bodyboarden ihre Kräfte messen. Auch Touren mit dem Drachenboot sind im Angebot. Ausführliche Infos findet Ihr unter kanupark-markkleeberg.com.

Last but not least startet am 16. Juni der 13. Sparkassenlauf Markkleeberg. Die Strecke geht neun Kilometer um den Markkleeberger See. Für Kids ruft ein Mini-Lauf am Kanupark von 400 Metern. Mehr dazu findet Ihr unter neuseensport.com.

TAG24 wünscht Euch einen tollen Start in die Freiluftsaison!