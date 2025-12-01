Diese Aktion ging schief: Betrunkene Männer entführen DB-Fahrzeug

Leipzig - Am Wochenende sorgte eine betrunkene Männergruppe für Aufregung am Leipziger Hauptbahnhof.

So wurde der Caddy von der Bundespolizei gefunden. © Bundespolizeiinspektion Leipzig

Nach Angaben von Bundespolizeisprecherin Yvonne Manger nahm der Vorfall am frühen Samstagmorgen gegen 2 Uhr seinen Lauf, als sich vier Männer im Alter von 19 bis 24 Jahren an einem Golf-Caddy der Deutschen Bahn zu schaffen machten.

Wie später aus den Videoaufzeichnungen entnommen werden konnte, schob die Gruppe das Gefährt in Richtung Osthalle. Beim Versuch, es über die Treppen nach unten zu bugsieren, blieb es allerdings hängen und konnte nicht mehr bewegt werden.

"Vor Ort fanden die Beamten das Fahrzeug in deutlicher Schieflage und zudem beschädigt auf den Abgangstreppen zur Osthalle", so die Sprecherin.

Durch die Bilder der Überwachungskamera konnten die vier Verantwortlichen, augenscheinlich betrunkene Männer, glücklicherweise schnell identifiziert und noch vor Ort ausfindig gemacht werden.