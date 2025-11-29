Galeria Leipzig: Dieser verschlossene Rettungsweg soll rechtens sein

Leipzig - Hunderte Menschen shoppen täglich bei Galeria in Leipzig , lassen sich von Verkäufern beraten und von neuen Trends inspirieren. Doch was passiert eigentlich, wenn es in dem sechsstöckigen Tempel zu einem Notfall kommt? Und wieso sind zwei Rettungstüren geschlossen? TAG24 hat nachgefragt.

"Eingang geschlossen" steht auf einem Schild im Galeria-Erdgeschoss. Es betrifft den kaum genutzten Seiteneingang zum Gewandgäßchen. © privat

Der Seiteneingang zum Gewandgäßchen sei bereits seit Mitte 2023 geschlossen, teilt uns Barbara Blank, Galeria-Filialgeschäftsführerin in Leipzig, mit. "Grund hierfür war die sehr geringe Nutzung durch Kundinnen und Kunden."

Die von außen und innen verschlossenen Doppeltüren werden allerdings nach wie vor mit entsprechender Symbolik als Fluchtausgang gekennzeichnet.

Von innen zu öffnen sind sie durch eine hölzerne Kippvorrichtung, die in etwa 1,80 Meter Höhe zwischen die Türgriffe geklemmt ist. Diese Holzkante kann im 90-Grad-Winkel zur Seite geklappt werden, wodurch der Ausgang zum Gewandgäßchen möglich ist.

Ist dies allerdings im Notfall von Kunden sofort wahrnehmbar? Und was ist mit Kindern oder kleinen Personen, die die Entriegelung nicht vornehmen könnten?

Galeria betont: Hier geht alles mit rechten Dingen zu. Die Leipziger Chefin geht dafür auch ins Detail.