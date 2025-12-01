Das gab's bei der Feuerwehr Leipzig noch nie: So bekommt Ihr ein solches Exemplar umsonst

Leipzig - Der Leipziger Feuerwehrverein bringt jedes Jahr einen Kalender heraus. Das Besondere in dem für 2026: Erstmals sind beispielsweise nicht nur Feuerwehrautos auf Anfahrt darin zu sehen, sondern echte Einsätze im Stadtgebiet. Mit ein bisschen Glück könnt Ihr bei TAG24 ein Exemplar gewinnen.

Torsten Kolbe (r.), Vorsitzender des Leipziger Feuerwehrvereins, und Erik-Holm Langhof von EHL Media haben den Kalender in diesem Jahr gemeinsam herausgebracht. © EHL Media

Ob Flammen, die aus einer Halle des Luft- und Raumfahrtunternehmens HEICO Aircraft Maintenance in Schkeuditz schießen, oder die Frau, die unter Atemschutz aus einem Wohnhaus gerettet wird - mit diesem Kalender ist man nah dran an den Ereignissen der vergangenen Monate.

Der Feuerwehrverein in Leipzig und die Fotoagentur EHL Media, die auch TAG24 regelmäßig beliefert, haben dieses Projekt erstmals gemeinsam in Angriff genommen.

Hochwertige Einsatzfotos von Erik-Holm Langhof und Kollege Björn Stach bilden die Arbeit der Berufsfeuerwehr sowie der Freiwilligen Wehren in der Messestadt ab.

Früher haben die Feuerwehrleute selbst Fotos zur Nutzung eingesendet, der Verein hat die Kalender gestaltet und in den Druck gegeben. Das übernimmt jetzt das Team von EHL Media.

Mit den Erlösen aus dem Verkauf der Kalender tun die Beteiligten und Käufer etwas Gutes: 50 Prozent des Gewinns werden an den Feuerwehrverein gespendet, der das Geld für die Verbandsarbeit, aber auch für verschiedene Veranstaltungen aller Wachen nutzen kann.