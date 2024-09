Dieser malerische Leipziger Ort wird bald noch schöner

"Das rechteckige 15 x 12 Meter große Zentralbecken und vier an dessen Ecken angelegte Rundbecken mit 4,5 Meter Durchmesser werden grundhaft saniert", informiert das Amt für Stadtgrün und Gewässer.

Dafür werden die insgesamt fünf Wasserbecken ab Anfang Oktober so richtig auf Vordermann gebracht.

Die Arbeiten an den Wasserbecken dauern voraussichtlich bis Ende April 2025 an. In dieser Zeit kann es immer mal wieder zu Sperrungen bestimmter Bereiche kommen. Fußgänger-Umleitungen werden jedoch rechtzeitig angezeigt.