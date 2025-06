Raubkatze in Leipzig gesichtet: Was macht der Tiger da im Baum?

Leipzig - Großkatzen-Alarm jetzt auch in Leipzig? Im Stadtteil Plagwitz hat es sich ein Tiger in einem Baum gemütlich gemacht, doch die Jagd auf ihn wird vermutlich friedlich verlaufen.

Klar, Angst vor dem Tiger hat hier an der Haltestelle in Plagwitz niemand. © Lutz Brose

Und schon schwappt die nächste Meldung über eine große Wildkatze rein.

Diesmal handelt es sich aber unstrittig um einen Tiger. Gesichtet in einem Straßenbaum an einer Haltestelle in der Karl-Heine-Straße. Gut möglich, dass jetzt auch in Leipzig eine Großwildjagd auf das Tier beginnt. Doch bestenfalls mit der Kamera.

Denn in dem Baum hat es sich ein Plüsch-Tiger gemütlich gemacht. Allein schon wegen der übergroßen Ausgabe des Plüschtieres eigentlich unübersehbar, entgeht den meisten Passanten dieser kuriose Anblick. Die Anziehungskraft von Handy und Co. scheint eben immer noch stärker.