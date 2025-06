Landeplätze an Leipziger Uniklinikum gesperrt: Heli muss in Park ausweichen

Leipzig - Spaziergänger im Leipziger Friedenspark im Zentrum-Südost staunten wohl nicht schlecht, als kurz vor 13 Uhr am Montagmittag ein Rettungshubschrauber mitten auf der Wiese landete. Da beide Hubschrauberlandeplätze am Universitätsklinikum nicht zur Verfügung standen, musste der Pilot ausweichen.

Alles in Kürze

Wo sonst Spaziergänger entspannen, landete heute Mittag der Rettungshubschrauber. © Christian Grube

"Wegen einer Kranstellung an der Ambulanten-Augen OP in der Paul-List-Straße konnte der Hubschraubersonderlandeplatz UKL 1 am Montag, den 30. Juni 2025, im Zeitraum von 07:30 bis 13:30 Uhr aus Sicherheitsgründen nicht angeflogen werden", erklärte der stellvertretende Pressesprecher Jörn Glasner aus TAG24-Anfrage.

Auch der Landeplatz "UKL2" stünde aktuell wohl nicht zur Verfügung. Die genauen Hintergründe dazu sind noch nicht bekannt.

So hatte das Krankenhaus am Montagmorgen und -mittag keinen verfügbaren Hubschrauberlandeplatz und Flüge konnten nicht direkt aus dem bzw. ins Universitätsklinikum stattfinden.

Laut Informationen von vor Ort befand sich im Rettungshubschrauber eine verletzte Person. Sie wurde nach der Landung im Friedenspark in einen Rettungswagen gebracht und so in das Krankenhaus transportiert.