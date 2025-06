Nachwuchs bei Tierpfleger Jörg Gräser: Er trägt den Namen seines Uropas

Leipzig - Frech blickt der kleine Jim in die Kamera. Zwar kam das kleine Erdmännchen erst am 18. April auf die Welt, mittlerweile ist es jedoch fast schon so groß wie die Hand von Tierpfleger und Ziehvater Jörg Gräser. Bei der Fütterung ist das Jungtier aber noch auf die Hilfe der Anderen angewiesen, etwa wenn es darum geht, glitschige Fische zu angeln.