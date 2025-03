Dieses bekannte Geschäft ist zurück im Leipziger Paunsdorf Center

Leipzig - Fashion-Fans aufgepasst: In Leipzig eröffnet in den nächsten Tagen eine neue Filiale des bekannten Geschäfts Peek & Cloppenburg - und zwar im Paunsdorf Center.

Am 27. März wird eine Filiale von Peek & Cloppenburg wieder im Paunsdorf Center eröffnet. © Lutz Brose

Vor über einem Jahr wurde bekannt, dass einer der größten Multimarken-Modehändler in Europa zurückkehrt.

Das Unternehmen Peek & Cloppenburg aus Düsseldorf war schon bis 2010 in dem Einkaufscenter präsent.

2023 musste der Moderiese sogar Insolvenz anmelden, konnte sich aber in Eigenregie sanieren. Umso überraschender, dass Peek und Cloppenburg neben seiner Filiale in der Peterstraße nun auch in Paunsdorf seine Zelte wieder aufschlägt.

Ab dem 27. März soll auf einer Verkaufsfläche von rund 2500 Quadratmetern ein exklusives Einkaufserlebnis mit noch mehr Mode und Accessoires auf modern gestalteter Fläche angeboten werden.

Außerdem verweist das Unternehmen auf großzügige Anprobe-Bereiche mit zwei zentralen Kabinentrakten für Damen und Herren, inklusive einer behindertengerechten Umkleidekabine.